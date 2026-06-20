WM-Star Vozinha: Mutter nach Einreiseprobleme in Miami gelandet

ran Fußball WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Mama ist da: Die Mutter von Kap Verdes Torwart-Held Vozinha ist in den USA gelandet. Ana Candida Evora reiste am Freitag (Ortszeit) am Flughafen in Miami unter großem Medieninteresse in das Gastgeberland ein und kann damit ihren Sohn bei dessen zweitem WM-Spiel in der Nacht zu Montag gegen Uruguay live im Stadion unterstützen.

Die Mutter des kapverdischen Torwart-Helden Vozinha ist in den USA angekommen. Im Gegensatz zum sensationellen 0:0 gegen Spanien kann Ana Candida Evora dem zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay beiwohnen. "Das ist für mich etwas Besonderes", hatte Vozinha zuvor gesagt, nachdem seine Mutter die lange Reise von den Kap Verden Richtung USA angetreten hatte. Sie hatte den sensationellen Auftritt ihres Sohnes zum WM-Auftakt gegen Spanien wegen Visa- und Passproblemen verpasst.

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