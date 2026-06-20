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WM-Star Vozinha: Mutter nach Einreiseprobleme in Miami gelandet

Veröffentlicht:

von SID

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WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung

Videoclip • 01:09 Min

Mama ist da: Die Mutter von Kap Verdes Torwart-Held Vozinha ist in den USA gelandet. Ana Candida Evora reiste am Freitag (Ortszeit) am Flughafen in Miami unter großem Medieninteresse in das Gastgeberland ein und kann damit ihren Sohn bei dessen zweitem WM-Spiel in der Nacht zu Montag gegen Uruguay live im Stadion unterstützen.

Die Mutter des kapverdischen Torwart-Helden Vozinha ist in den USA angekommen. Im Gegensatz zum sensationellen 0:0 gegen Spanien kann Ana Candida Evora dem zweiten Gruppenspiel gegen Uruguay beiwohnen.

"Das ist für mich etwas Besonderes", hatte Vozinha zuvor gesagt, nachdem seine Mutter die lange Reise von den Kap Verden Richtung USA angetreten hatte. Sie hatte den sensationellen Auftritt ihres Sohnes zum WM-Auftakt gegen Spanien wegen Visa- und Passproblemen verpasst.

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Die Tränen des 40 Jahre alten Vozinha nach dem Spiel hatten die Welt gerührt, über Nacht stieg er selber zum Star auf - mit weit über 14 Millionen Followern bei Instagram.

Evora hatte nach Aussage von Vozinha vor ihrer Reise in die USA noch nie die Kap Verden verlassen. "Alles passiert so schnell, ich bin sehr glücklich", sagte Evora vor ihrem Abflug der "BBC": "Ich bringe eine besondere Energie für die Kapverdier mit. Wir werden kämpfen und auf dem Platz glänzen".

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