WM 2026: So sieht der Spieltag beim DFB-Team aus

ran Fußball WM 2026: DFB-Team unter Zugzwang! Wer stoppt Diomande? Videoclip • 04:31 Min Link kopieren Teilen

Deniz Undav kann sich freuen. Der bekennende "Morgenmuffel" kann vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausschlafen. Die Spieler müssen vor dem Duell mit der Elfenbeinküste am Samstag im Delta Hotel in Toronto erst bis 9:30 Uhr (Ortszeit) gefrühstückt haben. Der Anpfiff des Auftaktspiels gegen Curacao (7:1) in Houston erfolgte bereits vier Stunden früher um 12.00 Uhr Ortszeit - sehr zum Leidwesen von Undav.

Für die deutsche Nationalmannschaft steht bei der WM 2026 das zweite Gruppenspiel an. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Toronto auf die Elfenbeinküste. Im Vergleich zum Auftakt gegen Curaçao kommt den DFB-Profis der spätere Anstoß durchaus entgegen. Besonders Deniz Undav dürfte darüber nicht unglücklich sein. Der Stürmer bezeichnet sich selbst als "Morgenmuffel" und musste beim 7:1 gegen Curaçao deutlich früher aus den Federn. Am Sonntag wurde bereits um 12 Uhr Ortszeit in Houston angepfiffen, diesmal rollt der Ball erst um 16 Uhr Ortszeit.

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