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WM 2026: So sieht der Spieltag beim DFB-Team aus
Veröffentlicht:von ran.de/SID
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WM 2026: DFB-Team unter Zugzwang! Wer stoppt Diomande?
Videoclip • 04:31 Min
Deniz Undav kann sich freuen. Der bekennende "Morgenmuffel" kann vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ausschlafen. Die Spieler müssen vor dem Duell mit der Elfenbeinküste am Samstag im Delta Hotel in Toronto erst bis 9:30 Uhr (Ortszeit) gefrühstückt haben. Der Anpfiff des Auftaktspiels gegen Curacao (7:1) in Houston erfolgte bereits vier Stunden früher um 12.00 Uhr Ortszeit - sehr zum Leidwesen von Undav.
Für die deutsche Nationalmannschaft steht bei der WM 2026 das zweite Gruppenspiel an. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Toronto auf die Elfenbeinküste. Im Vergleich zum Auftakt gegen Curaçao kommt den DFB-Profis der spätere Anstoß durchaus entgegen.
Besonders Deniz Undav dürfte darüber nicht unglücklich sein. Der Stürmer bezeichnet sich selbst als "Morgenmuffel" und musste beim 7:1 gegen Curaçao deutlich früher aus den Federn. Am Sonntag wurde bereits um 12 Uhr Ortszeit in Houston angepfiffen, diesmal rollt der Ball erst um 16 Uhr Ortszeit.
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DFB-Team: Der Zeitplan für das Spiel gegen die Elfenbeinküste
Der Spieltag beginnt für die Nationalspieler deshalb etwas entspannter. Bis 9:30 Uhr Ortszeit haben die Profis Zeit zum Frühstück im Teamhotel in Toronto. Anschließend stehen eine Standardsitzung sowie die obligatorische Aktivierungseinheit auf dem Programm.
Zwischen 12:30 und 13:30 Uhr folgt das gemeinsame Prematch-Meal, bevor rund eine halbe Stunde später die letzte Besprechung vor der Partie ansteht. Danach macht sich die Mannschaft auf den Weg ins Stadion.
Um 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr MESZ) erfolgt schließlich der Anpfiff gegen die Elfenbeinküste. Lange bleibt das DFB-Team nach der Partie allerdings nicht in Kanada. Noch am Abend ist die Rückreise geplant: Gegen 21 Uhr Ortszeit hebt die Mannschaft in Richtung Winston-Salem ab, wo das Teamquartier der Deutschen während der Weltmeisterschaft liegt.
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