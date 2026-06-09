Weltmeisterschaft 2026
WM 2026: Bart Verbruggen verletzt! Niederlande in Sorge um Torhüter vor Auftakt gegen Japan
Veröffentlicht:von Mike Stiefelhagen
:newstime
DFB-Team im WM-Quartier angekommen
Videoclip • 32 Sek • Ab 12
Die Niederlande müssen kurz vor dem WM-Auftakt um Torhüter Bart Verbruggen bangen. Der Keeper von Brighton & Hove Albion verletzte sich im letzten Test gegen Usbekistan an der Hüfte.
Die Niederlande haben kurz vor dem WM-Start große Sorgen. Torhüter Bart Verbruggen verletzte sich im letzten Testspiel gegen Usbekistan. Oranje gewann die Partie in New York mit 2:1.
Der 23-jährige Schlussmann von Brighton & Hove Albion bekam Probleme an der Hüfte. Er konnte nicht weitermachen und musste in der 66. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Mark Flekken von Bayer Leverkusen ins Spiel.
Wie schwer die Verletzung ist, steht noch nicht fest. Für Bondscoach Ronald Koeman kommt die Sorge zur Unzeit. Die Niederlande starten am Sonntag in Dallas gegen Japan in die Weltmeisterschaft (ab 22:00 Uhr im Liveticker).
Verbruggen ist die klare Nummer eins im niederländischen Tor bei der WM. Ein Ausfall wäre mehr als bitter.
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WM 2026: Flekken steht als Verbruggen-Ersatz bereit
Die Niederlande beziehen ihr WM-Quartier in Kansas City. Dort muss Koeman schnell klären, ob Verbruggen einsatzfähig ist.
Sollte er ausfallen, wäre Flekken die naheliegende Alternative. Gegen Usbekistan bekam er direkt Spielminuten.
Flekken kennt die Rolle als Herausforderer in der "Elftal" bestens. Schon bei früheren Turnieren gehörte er zum Kreis der Torhüter. Nun könnte aus der Reservistenrolle plötzlich ein Startelf-Thema werden.
Für Koeman wäre ein Wechsel im Tor heikel, denn Torhüter brauchen Vertrauen und Rhythmus. Verbruggen hatte diese Rolle zuletzt klar inne.
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WM 2026: Niederlande haben schon Timber verloren
Die Torwart-Sorge ist nicht der erste Rückschlag für "Oranje". Kurz vor dem Test gegen Usbekistan musste der niederländische Verband bereits das WM-Aus von Jurrien Timber bestätigen.
Der Arsenal-Profi wird wegen einer Leistenverletzung nicht rechtzeitig fit. Damit verliert Koeman einen wichtigen Verteidiger noch vor dem Auftakt.
Für Timber wurde Lutsharel Geertruida nachnominiert. Der frühere Leipziger, der in der vergangenen Saison an den AFC Sunderland ausgeliehen war, soll den Ausfall auffangen und bringt mehrere Optionen für die Defense mit.
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