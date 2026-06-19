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WM 2026 - Bei DFB-Spiel: Kuriose Toiletten-Statistik zeigt klaren Trend
Veröffentlicht:von ran.de
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WM 2026: Neuer gibt Update! So geht es der "Wade der Nation"
Videoclip • 01:05 Min
23,4 Millionen Menschen sahen Deutschlands WM-Auftakt gegen Curaçao. In der Halbzeitpause machte sich das sogar in den Wasserleitungen bemerkbar: Der Verbrauch schoss innerhalb weniger Minuten um fast 100 Prozent nach oben.
Der deutliche 7:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao sorgte nicht nur auf dem Platz für Aufmerksamkeit. Auch in den Wasserwerken von Münster waren die Auswirkungen des WM-Auftakts deutlich zu erkennen.
Wie die Stadtwerke mitteilten, schnellte der Wasserverbrauch während der Halbzeitpause massiv in die Höhe. Kurz vor dem Seitenwechsel wurden noch rund 1.800 Kubikmeter Wasser pro Stunde registriert. Wenige Minuten später lag der Wert bei mehr als 3.500 Kubikmetern pro Stunde – nahezu eine Verdopplung.
Hinter dem Phänomen steckt die sogenannte "Pinkel-Kurve". Sie beschreibt den sprunghaften Anstieg des Wasserverbrauchs, wenn Millionen Menschen gleichzeitig die Werbe- oder Halbzeitpause nutzen, um zur Toilette zu gehen.
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Phänomen tritt auch beim Super Bowl auf
"Wir fiebern natürlich mit der Mannschaft mit. Gleichzeitig wissen wir: In der Halbzeit beginnt für unsere Wasserversorgung die intensivste Spielphase des Abends", erklärte Dominik Pollok, Leiter der münsterschen Wasserwerke. Um Engpässe zu vermeiden, würden Wasserdruck und Durchflussmengen während solcher Großereignisse gezielt angepasst.
Das Phänomen ist nicht neu. Ähnliche Ausschläge werden regelmäßig bei besonders reichweitenstarken TV-Ereignissen registriert – etwa beim Super Bowl in den USA oder nach beliebten "Tatort"-Folgen in Deutschland.
Schon beim nächsten WM-Spiel der DFB-Auswahl gegen die Elfenbeinküste (Samstag ab 22 Uhr im Livestream bei Joyn) dürften die Wasserwerke daher erneut mit einem deutlichen Ausschlag auf der "Pinkel-Kurve" rechnen.
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