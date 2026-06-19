WM 2026 - Mexiko macht Gruppensieg gegen Südkorea klar

ran Fußball WM 2026: Letztes Turnier? Neuer spricht Klartext Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Co-Gastgeber Mexiko hat bei der Fußball-WM vorzeitig den Gruppensieg perfekt gemacht. In Guadalajara siegte "El Tri" in einer zähen Partie mit 1:0 (0:0) gegen Südkorea, feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel und steht als erstes Team in der K.o.-Runde. Dort wartet zum Auftakt ein weiteres "Heimspiel".

Luis Romo erzielte nach einem Bock von Südkoreas Torhüter Seung-gyu Kim den goldenen Treffer (50.) für Mexiko, das im Sechzehntelfinale am 1. Juli im legendären Aztekenstadion auf einen Gruppendritten treffen wird. Für den zweimaligen Asienmeister Südkorea um Kapitän Heung-Min Son geht es im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe A am 24. Juni gegen Südafrika nun um alles. Parallel empfängt Mexiko Tschechien. Beide Nationen waren mit Auftaktsiegen ins Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, angereist. Mexiko hatte das denkwürdige Eröffnungsspiel der XXL-WM inklusive drei Platzverweisen im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen, Südkorea Tschechien mit 2:1 besiegt.

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