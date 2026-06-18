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FC Bayern: Thomas Müller rät Ex-Klub zur Verpflichtung dieses Stars
Veröffentlicht:von Christian Stüwe
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Thomas Müller zeigt sich schwer beeindruckt vom Doppeltorschützen. Mats Hummels bringt direkt auch Borussia Dortmund ins Spiel.
Johan Manzambi hatte entscheidenden Anteil daran, dass die Schweiz am Donnerstag Bosnien und Herzegowina mit 4:1 besiegte.
Der 20-Jährige wurde in der 72. Minute eingewechselt und erzielte zwei Minuten später die 1:0-Führung. In der 90. Minute traf er auch noch zum zwischenzeitlichen 3:0.
Thomas Müller zeigte sich von der Leistung des Mittelfeldspielers beeindruckt, erklärte in seiner Rolle als WM-Experte bei "MagentaTV" aber, dass er das Juwel des SC Freiburg schon länger beobachte und wertschätze.
"Er ist für mich einer - und jetzt können wir auch mal eine Schlagzeile machen - den sich der FC Bayern mal genauer anschauen sollte", erklärte Müller.
"Oder der BVB", ergänzte Mats Hummels augenzwinkernd, der ebenfalls als Experte im Einsatz war.
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Müller lobt die Flexibilität von Manzambi
"Man spürt seine Flexibilität, diese Unbekümmertheit. Gleichzeitig siehst du in seinen Aktionen schon eine gewisse Reife. In der Entscheidungsfindung, bei der Arbeitsmoral", schwärmte Müller und lobte die Vielseitigkeit Manzambis, der auf der Sechser-, Achter- und Zehnerposition spielen könne.
Manzambi, der beim SC Freiburg noch einen Vertrag bis 2030 hat, hatte es mit den Breisgauern in dieser Saison bis ins Finale der Europa League geschafft. Der Schweizer soll das Interesse zahlreicher Top-Klubs auf sich gezogen haben.
Vielleicht steigt nun auch der FC Bayern in den Poker ein, wenn die Verantwortlichen auf den Ratschlag ihres früheren Spielers Thomas Müller hören.
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