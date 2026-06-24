WM 2026 - Bei Modric-Jubiläum: Kroatien ringt Panama nieder - Stanisic mit Assist

ran Fußball WM 2026: Nach Nicos WM-Aus! Schlotterbecks Bruder emotional Videoclip • 01:44 Min Link kopieren Teilen

Die kroatische Nationalmannschaft hat durch einen hart erkämpften 1:0 (0:0)-Sieg gegen Panama die ersten Punkte bei der WM 2026 eingefahren.

Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten hat Kroatien im 200. Länderspiel von Superstar Luka Modric den erhofften Pflichtsieg gefeiert und Kurs auf die K.o.-Runde der Fußball-WM genommen. Der lange schwache Vize-Weltmeister von 2018 bezwang am Dienstag in Toronto den leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter Panama dank Joker Ante Budimir mit 1:0 (0:0). Der Einzug ins Sechzehntelfinale ist ganz nah. Cristiano Ronaldo ist "back" und genau das könnte ein Problem für Portugal sein – ein Kommentar Budimir (54.) schoss den Favoriten kurz nach seiner Einwechslung zum richtungsweisenden Erfolg gegen die wackeren Mittelamerikaner.

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WM-Aus von Panama bereits besiegelt Nach der Niederlage gegen England (2:4) zum Turnierstart können die Kroaten das Ticket für die nächste Runde nun am kommenden Samstag in Philadelphia gegen Ghana lösen. Panama steht derweil als Letzter der Gruppe L fest und ist wie bei seiner bis dato einzigen WM-Teilnahme 2018 in der Vorrunde gescheitert. Für Modric, der Kroatien vor acht Jahren in Russland ins WM-Finale und 2022 in Katar auf Platz drei führte, lebt unterdessen der Traum, bei seiner fünften und letzten Weltmeisterschaft noch einmal ganz weit zu kommen. Bei der Europameisterschaft vor zwei Jahren in Deutschland hatten Modric und Co. beim Aus in der Gruppenphase enttäuscht. Edeltechniker Modric tat sich zu Beginn wie das gesamte Team schwer. Ein erster unplatzierter Kopfball des Anführers (2.) ging weit vorbei, danach suchte er immer wieder mit langen Bällen die Tiefe, seine Zuspiele kamen jedoch oft zu ungenau. Und auch sonst gab es für die Mannschaft vom Balkan gegen die dichte Defensive Panamas zunächst kein Durchkommen, während der Underdog über Konter Gefahr ausstrahlte.