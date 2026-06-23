WM 2026 - Experte Rade Bogdanovic entschuldigt sich nach rassistischen Äußerungen

Als Experte im serbischen Fernsehen hat der frühere Bundesliga-Stürmer Rade Bogdanovic für einen Skandal rund um die WM 2026 gesorgt - und sich mittlerweile für seine Äußerungen entschuldigt.

Nach dem torlosen Remis bei der WM 2026 zwischen Belgien und dem Iran hat der serbische TV-Experte Rade Bogdanovic für einen Rassismus-Skandal gesorgt.

Der ehemalige Stürmer von Werder Bremen und Arminia Bielefeld stellte im staatlichen Sender "RTS" die Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer dunkelhäutiger Spieler infrage.

"Ich habe immer gesagt, dass diese Spieler – und ich bin wirklich kein Rassist – nicht die Konzentration haben, um länger als 60 bis 80 Minuten durchzuhalten", sagte der Ex-Profi nach dem Platzverweis des Belgiers Nathan Ngoy, "als wir gespielt haben, mussten wir manchmal sogar unsere eigenen Spieler schützen, damit sie keine Fehler machen".