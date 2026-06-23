ran Fußball WM 2026: "Kleiner Fan-Moment": Messi klatscht mit Müller und Klopp ab Videoclip • 02:10 Min Link kopieren Teilen

Der deutsche Fan, der während der WM 2026 in einer Diskothek in Toronto verprügelt wurde, hat sich nun zu den Umständen rund um den Angriff erklärt.

Nach dem deutschen Sieg bei der WM gegen die Elfenbeinküste (2:1) erlebte DFB-Anhänger Alex Alber schreckliche Stunden in der kanadischen Stadt Toronto. Der 33-Jährige wurde in einer Diskothek brutal verprügelt und musste anschließend deswegen acht Stunden in der Notaufnahme eines Krankenhauses verbringen. WM 2026: Ausgerechnet Kap Verde zeigt, dass sich nicht alles um Europa dreht - Kommentar Für das Nähen seiner blutenden Wunde mit drei Stichen wurde dem gebürtigen Stuttgarter laut "Bild" zudem eine Rechnung über 5.000 kanadische Dollar aufgebrummt.

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Alber: Türsteher können DFB-Fan nicht vor Angriffen schützen Grund für die Auseinandersetzung in der Diskothek soll gewesen sein, dass Alber und sein Freund Dennis mit einem Regenbogen-Fächer getanzt hatten. Es folgten Beleidigungen und dann der körperliche Angriff. "Ich wurde wegen eines Regenbogen-Fächers angegriffen", sagte Alber der "Bild", "ich verstehe nicht, wie man in diesem Alter eine homophobe Einstellung haben kann. Ich bin dazwischengegangen, weil ich das nicht stehen lassen wollte". Richtig übel wurde es noch mal, als Alber nach dem eigentlichen Verlassen des Klubs noch mal zurückmusste, weil er seine Sachen vergessen hatten. Denn die Angreifer waren noch in der Diskothek und griffen ihn erneut an. Obwohl er Türsteher an seiner Seite hatte, bekam Alber mehrere Schläge an den Kopf.