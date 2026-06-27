Belgien hat am letzten Spieltag der Vorrunde doch noch den Gruppensieg geholt. Nach zwei mauen Auftritten reichte ein Schützenfest gegen Neuseeland.

Romelu Lukaku hob den rechten Arm über seinen Kopf und blickte dankbar nach oben, wo das Dach des BC Place die Sicht auf den Nachthimmel über Vancouver verstellte. Auch den anderen alten Herren der Belgier wie Kevin De Bruyne und Torhüter Thibaut Courtois stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.

Blamage verhindert, auf den letzten Drücker sogar noch als Gruppenerster in die K.o.-Runde gestürmt - "wir sind happy, dass wir durch sind", sagte der zweifache Torschütze Leandro Trossard nach dem 5:1 (1:0), "da ist viel Freude." Puh, geschafft.

Im Fernduell mit Ägypten und Iran brauchte Belgien vier Jahre nach dem Vorrunden-Aus in Katar einen Sieg, um sicher eine weitere Blamage zu verhindern. Und nach den zwei Unentschieden und gerade mal einem mickrigen Treffer aus diesen beiden Spielen war klar.

Mindestens ein Tor würde Belgien guttun. Doch dann wurden es gleich jede Menge. "Wir wussten, dass wir die Aufgabe erledigen würden", versicherte Wegbereiter Trossard, "natürlich ist es das Sahnehäubchen, dass wir fünf Tore schießen und Erster werden."