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WM 2026: Blamage verhindert - Belgien dank Schützenfest doch noch Gruppensieger
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:17 Min
Belgien hat am letzten Spieltag der Vorrunde doch noch den Gruppensieg geholt. Nach zwei mauen Auftritten reichte ein Schützenfest gegen Neuseeland.
Romelu Lukaku hob den rechten Arm über seinen Kopf und blickte dankbar nach oben, wo das Dach des BC Place die Sicht auf den Nachthimmel über Vancouver verstellte. Auch den anderen alten Herren der Belgier wie Kevin De Bruyne und Torhüter Thibaut Courtois stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.
Blamage verhindert, auf den letzten Drücker sogar noch als Gruppenerster in die K.o.-Runde gestürmt - "wir sind happy, dass wir durch sind", sagte der zweifache Torschütze Leandro Trossard nach dem 5:1 (1:0), "da ist viel Freude." Puh, geschafft.
Im Fernduell mit Ägypten und Iran brauchte Belgien vier Jahre nach dem Vorrunden-Aus in Katar einen Sieg, um sicher eine weitere Blamage zu verhindern. Und nach den zwei Unentschieden und gerade mal einem mickrigen Treffer aus diesen beiden Spielen war klar.
Mindestens ein Tor würde Belgien guttun. Doch dann wurden es gleich jede Menge. "Wir wussten, dass wir die Aufgabe erledigen würden", versicherte Wegbereiter Trossard, "natürlich ist es das Sahnehäubchen, dass wir fünf Tore schießen und Erster werden."
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Belgien freut sich über das Weiterkommen
Als Zweiter hätten die Belgier gegen Australien gespielt, so treffen sie am Mittwoch in Seattle auf einen Gruppendritten, gegen wen, das wussten sie nach dem Spiel noch nicht.
Aber egal, erst mal sei es nur wichtig, sagte De Bruyne, der nach den Treffern von Trossard (28., 50.) auf 3:0 erhöht hatte, dass alle auf dem Boden blieben. "Nach zwei Spielen waren wir nicht da, wo wir sein wollten", sagte er, "aber jetzt beginnt das zweite Turnier, jetzt heißt es alles oder nichts."
Wie sich das anfühlt, wenn es ums Weiterkommen oder Rausfliegen geht, wissen die Belgier nun bereits - Nervenkitzel inklusive: Weil die ausgeschiedenen Neuseeländer durch Elijah Just den Anschlusstreffer erzielten (84.), war Belgier kurz vor dem Gruppenabschluss auf Platz zwei abgerutscht.
Die punktgleichen Ägypter, die ein 1:1 gegen den Iran hielten, hatten bei identischer Tordifferenz (+2) einen Treffer mehr erzielt. Bei einem 4:2 der Belgier hätte sogar die Fairplay-Wertung zwischen beiden Teams entscheiden müssen.
Dann aber kamen die beiden Joker: Lukaku (86.) traf eine Minute nach seiner Einwechslung zum 4:1, Alexis Saelemaekers sogar noch zum 5:1 (90.+4). Gruppensieg, Sahnehäubchen. Aber vor allem: Erleichterung.
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