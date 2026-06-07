Bei der WM 2026 darf sich der Iran offenbar nur an den jeweiligen Spieltagen der Nationalmannschaft in den USA aufhalten.

Die Nationalmannschaft Irans darf sich bei der WM offenbar nur an ihren Spieltagen in den USA aufhalten und muss sich auf enorme Reisestrapazen einstellen.

Nach Angaben des iranischen Botschafters in Mexiko sei die Delegation darüber informiert worden, dass sie das US-Territorium für ihre Partien am selben Tag betreten und wieder verlassen müsse.

"Wir können morgens einreisen und müssen noch am selben Tag wieder ausreisen", sagte Irans Botschafter in Mexiko, Abolfazl Pasandideh, am Samstag. Alle drei Vorrundenspiele Irans finden in den USA statt, das Quartier befindet sich nahe der Grenze in Tijuana/Mexiko.

Zuvor waren den iranischen Spielern ihre Visa für die USA erteilt worden. Wie das iranische Staatsfernsehen am Samstag vermeldete, wurde 15 Personen der Delegation die Visa-Erteilung verweigert. Genauere Informationen zu den negativ beschiedenen Fällen sowie der Identität der betroffenen Delegationsmitglieder gab es nicht.