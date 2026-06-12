ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Rund um das Eröffnungsspiel bei der WM 2026 zwischen Mexiko und Südafrika haben sich vor dem Aztekenstadion dramatische Szenen abgespielt. Eine brasilianische Fußball-Legende wurde Opfer dieses Chaos.

Beim Eröffnungsspiel der WM 2026 zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika kam es wohl vor dem Aztekenstadion in der Hauptstadt Mexiko City zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen hunderten Chaoten und der Polizei. Wie der norwegische Sender "TV2" berichtet, soll eine große Gruppe von Personen versucht haben, das Stadion zu stürmen, ehe Sicherheitskräfte einschritten. WM 2026: Südafrika-Fan kollabiert nach Herzstillstand vor dem Aztekenstadion

Marcelo aus Unruhen evakuiert Zu weiteren Ausschreitungen kam es, während die Begegnung im Aztekenstadion bereits lief. Am Eingangstor 8 standen 2000 Demonstranten ungefähr 300 Polizisten gegenüber. Mit dem ehemaligen brasilianischen Nationalspieler Marcelo war auch ein Ex-Star von Real Madrid mittendrin im Geschehen und musste von der Polizei aus dem Gefahrenbereich eskortiert werden. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Die Konfrontationen in unmittelbarer Nähe des Stadions hielten jedoch an. Während drinnen eine Fußball-Feier stattfand, herrschte auf den Straßen pures Chaos.

- Anzeige -

- Anzeige -