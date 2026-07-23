ran Fußball WM2026: Thomas Müller will Trump keine WM-Bühne bieten Videoclip • 28 Sek Link kopieren Teilen

Die Fußball-WM 2026 ist beendet. Die letzten Neuigkeiten und Entwicklungen rund um das Turnier gibt es hier im Ticker.

Die WM 2026 in Kanada, den USA und Mexiko ist zu Ende - Spanien ist Weltmeister. ran hat die letzten News, Gerüchte und Entwicklungen rund um das Turnier im Ticker.

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+++ Update, 20. Juli, 06:26 Uhr: Diskussion um mögliche Rote Karte für Cucurella +++ In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit kam es beim Stand von 0:0 zu einer strittigen Szene. Marc Cucurella hat beim Austausch mit Lionel Messi kurz die Hand vor seinen Mund gehalten. Daraufhin forderte der Argentinier eine Rote Karte für den Spanier. Alfonso Pérez Burrull, ehemaliger spanischer Schiedsrichter und Schiedsrichterexperte der "Marca", sah wiederum keinen Grund für einen Platzverweis des Außenverteidigers und kritisierte Messis Verhalten: "Es ist ein grober Fehler von Messi, die Rote Karte zu fordern - man kann dafür keine Rote Karte für einen Gegner verlangen." Allerdings hatte es im Laufe der WM bereits zwei Platzverweise aufgrund der zum Turnier neu eingeführten Regel gegeben. Zuerst erwischte es Paraguays Miguel Almiron im Gruppenspiel gegen die Türkei, im Sechzehntelfinale sah Ecuadors Piero Hincapie in der Nachspielzeit gegen Mexiko ebenfalls Rot für das identische Vergehen. WM 2026 - Lamine Yamal enthüllt: Was Lionel Messi ihm nach dem Finale sagte Dennoch äußerten auch ehemalige aktive Fußballer deutliche Kritik an Messis Verhalten in dieser Situation. "Das ist Verzweiflung", meinte etwa Englands früherer Topstürmer Wayne Rooney in seiner Rolle als TV-Experte für die "BBC". "Argentinien spielt eben so. Wir wissen alle, wie sie auf dem Platz agieren. Man muss aber trotzdem immer Sportsmann bleiben - und daher war es traurig zu sehen, was Messi da gemacht hat." Ähnlich sah es Ex-Torwart Joe Hart. "Das hat mir gar nicht gefallen von Messi. Das zeigt nur, wie sehr Spanien überlegen ist, wenn selbst Messi sich zu so etwas verleiten lässt", sagte er.

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+++ Update, 19. Juli, 21:36 Uhr: Trump tätschelt WM-Pokal +++ Die Präsidenten-Loge befindet sich hinter Glas, durch dessen Spiegelung keine deutliche Sicht auf Donald Trump möglich ist. In der Anfangsphase zeigten die TV-Bilder, wie Brasiliens früherer Weltmeister Ronaldo Trump den Goldpokal brachte. Der tätschelte die Trophäe, die er nach dem Spiel dem Kapitän des Siegers überreichen sollte.

+++ Update, 19. Juli, 21:19 Uhr: Trump kurz vor Spielbeginn im Stadion eingetroffen +++ Kurz vor dem Anpfiff des WM-Finals ist US-Präsident Donald Trump im MetLife Stadium eingetroffen. Nach seiner Landung mit einem Hubschrauber in East Rutherford vor den Toren New Yorks nahm Trump zum Abschluss der Zeremonie mit seiner Ehefrau Melania und FIFA-Präsident Gianni Infantino in der Loge Platz, als ihn die Kamera während der Nationalhymne einfing, gab es vereinzelt Pfiffe und "USA"-Rufe. Trump hatte die Stadien während des Turniers gemieden, war aber durch den Skandal um die zurückgenommene Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun lange präsent. Der 80-Jährige hatte Infantino angerufen und um die Annullierung der Roten Karte gebeten. Die Disziplinarkommission des Weltverbands FIFA setzte die Sperre tatsächlich zur Bewährung aus. Es folgte ein Sturm der Entrüstung, Balogun kam im Achtelfinale gegen Belgien zum Einsatz, doch die USA verloren das Spiel deutlich (1:4). Bereits zwei Tage vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien hatte Trump im Trump Tower in New York seine Sicht auf die Fußball-WM verbreitet. "Ich dachte, wir seien kein Fußball-Land. Es stellte sich heraus, dass wir eines sind. Ich glaube, das wird so bleiben", sagte Trump. "Dies war und ist nicht nur die großartigste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Es ist das großartigste menschliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt und gesehen hat", sagte Infantino zu diesem Anlass und wandte sich an Trump, der zwar "keine Komplimente" brauche, "aber diese Weltmeisterschaft wäre ohne Sie nicht so ein unglaublicher Erfolg gewesen".

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+++ Update, 19. Juli, 18:12 Uhr: Perfekte Wetterbedingungen in New York - aber "Chaos" in den Schlangen +++ Keine Rauchschwaden, kein Regen: Das WM-Finale zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien wird bei besten Wetterbedingungen stattfinden. Fans und Teams reisten am Sonntag bei 25 Grad und strahlendem Sonnenschein an, für den Nachmittag (Anpfiff im MetLife Stadium um 15.00 Uhr Ortszeit/21.00 Uhr MESZ) sind in East Rutherford vor den Toren New Yorks Temperaturen bis zu 27 Grad und eine leichte Brise vorhergesagt. Noch am Freitag war die Skyline Manhattans zeitweise in orangefarbene Rauchschwaden gehüllt, die zahlreichen Waldbrände in Kanada setzten auch New York trotz mehrerer tausend Kilometer Entfernung zu. Sorgen, das mit Spannung erwartete WM-Finale sei in Gefahr, bewahrheiteten sich nicht. Vor der Arena bildeten sich wegen der enormen Sicherheitsvorkehrungen allerdings lange Schlangen. Die spanische Tageszeitung "Marca" schreibt von "völligem Chaos" an den Zugängen zum Stadion. Demnach gab es bereits sechs Stunden vor Spielbeginn kilometerlange Warteschlangen, Tumulte und chaotische Zustände. Dabei sollen das FBI und der Geheimdienst an den Eingängen zwar präsent gewesen sein, aber sich dennoch viele Fans vorgedrängelt haben und aneinandergeraten sein. Besonders kurios soll es geworden sein, als eine Gruppe von Freiwilligen aus dem Nichts auftauchte und einen Teil der Wartenden zu einem anderen Eingang schickte und versicherte, dass man dort das Stadion betreten könne, um die Hauptwarteschlange zu entlasten. Hunderte von Journalisten, Tänzern und Mitarbeitern aus allen Bereichen sollen sich anschließend auf den Weg dorthin gemacht haben, ehe ihnen mitgeteilt wurde, dass auch dort kein Zugang war. Als sie zur ursprünglichen Warteschlange zurückkehrten, hätten andere ihre Plätze eingenommen und waren nicht bereit, diese wieder abzugeben, sodass es zwischen verschiedenen Gruppen zu Beleidigungen und Rangeleien kam.

+++ Update, 19. Juli, 15:10 Uhr: Starauflauf und 90-Minuten-Show vor Anpfiff +++ Nicht nur auf dem Rasen und auf der Bühne der Halbzeitshow werden beim WM-Finale allerhand Stars zu sehen sein. Neben US-Präsident Donald Trump sind auch Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum und Kanadas Premierminister Mark Carney als Vertreter der drei Gastgeber dabei. Spaniens König Felipe VI. hat sich ebenfalls angekündigt. Dagegen verzichtet Argentiniens Präsident Javier Milei aus Aberglauben auf eine Reise nach New York. Neben den Acts der Halbzeitshow, Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay, Kermit und Miss Piggy, werden auch viele weitere Prominente beim Finale vor Ort dabei sein. Die FIFA plant vor dem Anpfiff des WM-Finals eine 90-Minütige Show! Die Popstars Laura Pausini, Nicole Scherzinger und Robbie Williams sind dafür ebenso angekündigt wie der Streamer IShowSpeed und Hollywood-Star Tom Cruise. Pausini und Williams performen gemeinsam den offiziellen FIFA-Song "Desire". Grammy- und Oscar-Preisträgerin Jennifer Hudson wird die US-Hymne singen, zudem kündigt die FIFA "eine besondere Version von 'America the Beautiful'" durch Tenor Christopher Macchio an.

+++ Update, 18. Juli, 19:49 Uhr: Spanien muss Abschlusstraining absagen +++ Europameister Spanien hat am Tag vor dem WM-Finale gegen Argentinien (Sonntag, 21 Uhr im Joyn-Livestream) kein Abschlusstraining auf dem Platz absolvieren können. Wegen einer Gewitterwarnung wurde die Einheit, die für Samstagmittag (Ortszeit) in New Jersey vorgesehen war, zunächst verschoben und dann wegen eines zu kleinen möglichen Zeitfensters gecancelt. "Das Training der spanischen Nationalmannschaft auf dem Trainingsgelände Melanie Lane in New Jersey wurde gemäß den US-Sicherheitsvorschriften bei Gewitter abgesagt. Die Spieler absolvieren derzeit eine Aktivierungseinheit in der Halle", teilte Spaniens Verband RFEF mit. Auch die letzte Einheit des Finalgegners Argentinien war angesichts der Witterung in der Region um den Finalort gefährdet. Letztlich konnte das Team um Superstar Lionel Messi aber doch noch eine Einheit auf dem Rasen der Anlage des MLS-Klubs New York Red Bulls absolvieren, da das Unwetter nachließ und die lokalen Behörden grünes Licht gaben.

+++ Update, 18. Juli, 15:15 Uhr: Spanien-Star ledert gegen Argentinien +++ Argentinien und Spanien kämpfen am Sonntagabend (21 Uhr im Livestream auf Joyn) um den WM-Titel. Die Stimmung ist dabei bei so manchem Protagonisten offenbar schon im Vorfeld ziemlich aufgeladen. Spaniens Abwehrchef Aymeric Laporte erhob im Gespräch mit der spanischen Sportzeitung "Marca" harte Vorwürfe gegen die Gauchos. "Argentinien ist eine Mannschaft, die ihren Gegnern gerne etwas mitgibt", beklagte er die aus seiner Sicht unfaire Gangart der Mannschaft. Laporte knöpfte sich aber nicht nur die Spieler, sondern auch die Schiedsrichter vor. "In den vergangenen Spielen haben wir Dinge gesehen, die uns wirklich überrascht haben. Aktionen, die einfach durchgewunken wurden", bemängelte er einen zu laschen Umgang vonseiten der Referees. Der Innenverteidiger fordert von Final-Schiedsrichter Slavko Vincic ein strenges Durchgreifen, damit ein faires Finale vonstatten gehen kann. "So etwas sollte im Fußball nicht erlaubt sein - schon gar nicht bei einer Weltmeisterschaft. Das bringt den Gegner aus dem Konzept und macht ihn wütend", führte er aus. Laporte sprach zwar keine Spieler oder Szenen direkt an, warnt jedoch davor, dass der Fußball in den Hintergrund rücken könnte. "Wenn ein oder zwei Spieler so weitermachen dürfen, endet das Spiel im Chaos. Es ist die Aufgabe des Schiedsrichters, das zu verhindern", nahm er Vincic in die Pflicht. Man selbst wolle sich hingegen nicht auf die gleiche Ebene begeben und ähnliche Spielchen treiben. "Wir sind keine Mannschaft, die Gegner tritt oder rücksichtslos foult. So wollen wir das auch im Finale angehen", betonte er. Im Laufe der WM gab es immer wieder kritische Stimmen bezüglich einer angeblichen Schiedsrichter-Bevorzugung von Argentinien. Laporte gießt mit seinen Worten nun nochmal Öl in das Feuer.

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+++ Update, 18. Juli, 08:25 Uhr: Balogun-Skandal: Trump dankt "großartigem" Infantino +++ Donald Trump hat Gianni Infantino für die umstrittene Aufhebung der Sperre gegen US-Stürmer Folarin Balogun gedankt und die Entscheidung dem FIFA-Chef persönlich zugerechnet. Infantino habe "eine weitere großartige Entscheidung" getroffen, sagte der US-Präsident bei einem gemeinsamen Auftritt in New York. Der "wohl unvergesslichste Moment" sei der Platzverweis für Balogun im WM-Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) gewesen, sagte Trump. Die fällige Sperre war jedoch nach einem Telefonat zwischen dem US-Präsidenten und Infantino durch die FIFA-Ethikkommission ohne Nennung von Gründen ausgesetzt und zur Bewährung ausgesetzt worden. Es folgten ein Aufschrei in der Fußballwelt, vor allem aus Europa, und Kritik an der angeblichen Einflussnahme durch Trump. Infantino wies die Vorwürfe zurück. Balogun durfte im Achtelfinale gegen Belgien (1:4) spielen. Er sei "gezwungen" gewesen, Infantino anzurufen und "eine Empfehlung auszusprechen", sagte Trump nun: "Ich sagte: 'Gianni, ich möchte eine Empfehlung aussprechen. Lass den Mann mitspielen.' Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte: Ich möchte eine Beschwerde einlegen, und tatsächlich habe ich das nicht, ich hatte keine Ahnung, was passieren würde", ergänzte Trump. Es sei insgesamt "so viel besser gelaufen, weil es keine Kontroverse gibt. Sie haben das Spiel gewonnen, unser Team hatte all seine Spieler. Du hast eine weitere großartige Entscheidung getroffen", sagte der US-Präsident an der Seite von Infantino: "Ich weiß, du wirst niemals Anerkennung dafür bekommen." Der FIFA-Präsident habe "mal wieder eine seiner vielen guten Entscheidungen getroffen".

+++ Update, 17. Juli, 12:15 Uhr: Kein Teamtraining: Sorgen um Lamine Yamal? +++ Spanien muss vor dem WM-Finale gegen Argentinien offenbar nicht ernsthaft um den Einsatz von Jungstar Lamine Yamal bangen. Sowohl der 19-Jährige als auch Außenverteidiger Pedro Porro absolvierten am Donnerstag nach dem Halbfinalsieg gegen Frankreich zwar ein individuelles Training, ein Einsatz am Sonntag (21 Uhr im Livestream auf Joyn) soll jedoch nicht in Gefahr sein, berichtete die spanische Sportzeitung "Marca". Yamal laboriert demnach an den Folgen des Tritts gegen den linken Oberschenkel, den er im Halbfinale bei der Aktion erlitt, die zum Foulelfmeter und damit zur frühen Führung durch Mikel Oyarzabal führte. Der Offensivspieler trägt einen Verband am linken Oberschenkel und wurde seit der Rückkehr ins Teamhotel in Dallas intensiv behandelt. Bei Porro handelt es sich laut "Marca" um muskuläre Ermüdungserscheinungen nach den hohen Belastungen der vergangenen Partien. Der Profi von Tottenham Hotspur und Torschütze zum 2:0 war gegen Frankreich in der Schlussphase ausgewechselt worden. Nationaltrainer Luis de la Fuente hatte bereits nach dem Halbfinale erklärt, er rechne bei beiden Spielern nicht mit größeren Problemen und hoffe auf ihre Einsatzfähigkeit im Finale am Sonntag. Das Individualtraining sei dem Bericht zufolge lediglich eine Vorsichtsmaßnahme und kein Grund zur Sorge.

+++ Update, 16. Juli, 11:25 Uhr: Rauch und Wetter sorgen in New York für Probleme Am 19. Juli treffen Spanien und Argentinien im WM-Finale aufeinander (21:00 Uhr live im Joyn-Stream). Ausgetragen wird die Partie im MetLife Stadium, der NFL-Heimspielstätte der New York Giants und New York Jets. Wenige Tage vor dem Endspiel herrschen im "Big Apple" jedoch schwierige Bedingungen. Die Behörden riefen zuletzt aufgrund von Temperaturen um die 40 Grad den "Code Red" aus. Das berichtet die "dpa". Zudem zogen große Rauchwolken, die von Waldbränden in Kanada und Minnesota verursacht wurden, in die Metropole. New Yorks Gouverneurin Kathy Hochul empfahl den Bewohnern deshalb bereits, das "Haus nicht zu verlassen, Luftfilter zu nutzen und Masken zu tragen". Bis zum Finale soll sich die Luftqualität allerdings wieder verbessern. Zudem sind für den Samstag Regen und Gewitter angesagt, sodass auch die Temperaturen wieder ein normales Niveau erreichen könnten.

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+++ Update, 14. Juli, 16:45 Uhr: Senegals Verbandschef enthüllt schwere Vorwürfe um Teamarzt +++ Ärger um Senegals Mannschaftsarzt! Nach dem bitteren WM-Aus der Afrikaner im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3) hat Verbandschef Abdoulaye Fall schwere Vorwürfe gegenüber Teamarzt Abdourahman Fedior erhoben. Fall hat Fedior einen fehlenden fachärztlichen Hintergrund vorgeworfen. Er behauptet, das Profil des Arztes entspreche "nicht den medizinischen Anforderungen einer Mannschaft, die an einer Weltmeisterschaft teilnimmt". Hinzu fügte er: "Er ist Gynäkologe." In einem Rundfunkinterview reagierte Teamarzt Fedior empört: "Ich war wirklich überrascht von seinen Anschuldigungen." Bereits 2018 stellte Fedior klar, dass er zwar eine Ausbildung als Gynäkologe abgeschlossen habe, danach aber ein Studium in Sportmedizin und Sportbiologie absolvierte. Zudem ist er seit 2017 als Mannschaftsarzt bei den Senegalesen aktiv. Glücklicherweise erhält Fedior Unterstützung von der senegalesischen Vereinigung für Sportmedizin. Diese bezeichnete die Behauptungen von Fall als "unbegründet und verleumderisch".

+++ Update, 14. Juli, 07:08 Uhr: Liverpool macht Weg für Slot als Bondscoach frei +++ Bei der möglichen Verpflichtung von Arne Slot als Nationaltrainer der Niederlande ist offenbar eine wesentliche Hürde aus dem Weg geräumt. Wie der "Telegraaf" berichtet, hat der FC Liverpool seine Bereitschaft signalisiert, das Gehalt des im Mai entlassenen 47-Jährigen bis Ende Juni 2027 im Falle eines Engagements als Bondscoach aufzustocken, sodass Slot keine finanziellen Abstriche machen müsse. Slot hatte nach der Meisterschaft 2025 seinen Vertrag bei den Reds verlängert. Nach der unbefriedigenden abgelaufenen Saison folgte aber das Aus für den Nachfolger von Jürgen Klopp, der bei Liverpool weiter auf der Gehaltsliste steht. Als Nationalcoach der Niederlande müsste Slot beim Gehalt Einbußen hinnehmen, die der LFC offenbar bereit ist aufzufangen - und so seinerseits Geld zu sparen. Die Niederlande waren im WM-Sechzehntelfinale an Marokko gescheitert, Bondscoach Ronald Koeman trat daraufhin zurück. Kommt es zu einer Einigung mit dem Verband KNVB, könnte Slot in seinem ersten Spiel als Bondscoach am 24. September ausgerechnet auf Klopp treffen, bei dem sich eine baldige Einigung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) abzeichnet.