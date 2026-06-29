Rekordweltmeister Brasilien trifft im Sechzehntelfinale der WM 2026 auf Japan. Hier läuft das Duell live im TV, Stream und Ticker.

Nach der abgeschlossenen Gruppenphase geht es nun in jedem Spiel der WM 2026 um alles oder nichts. Am Montagabend steht mit dem Duell zwischen Brasilien und Japan (ab 19 Uhr im LIVETICKER und Joyn-Stream) gleich mal ein echter Kracher an, ehe Deutschland wenige Stunden später sein Sechzehntelfinale gegen Paraguay bestreiten wird.

Update: Die Aufstellungen sind da!

Brasilien

Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Bruno Guimaraes, Casemiro, Rayan, Lucas Paqueta, Vinicius Junior - Matheus Cunha

Japan

Z. Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, H. Ito - J. Ito, Kai. Sano, Kamada, Nakamura, Doan, Maeda - Ueda

Rekordweltmeister Brasilien hat eine solide Gruppenphase absolviert. Gegen starke Marokkaner kam die Selecao nach Rückstand immerhin noch zum 1:1-Ausgleich, ehe zwei ungefährdete 3:0-Siege gegen Schottland und Haiti folgten.

Das Team von Carlo Ancelotti konnte sich insbesondere dank eines starken Vinicius Junior den Gruppensieg schnappen.

Die Japaner haben sich mit den Niederlanden ein Match auf Augenhöhe geliefert und ein 2:2 errungen. Im Anschluss folgte ein überzeugender 4:0-Erfolg gegen Tunesien. Das abschließende 1:1 gegen Schweden reichte dann jedoch nicht für den Gruppensieg.

Die Asiaten belegten hinter der Elftal Platz zwei, weshalb es nun zum Kracher-Duell mit der Selecao kommt.