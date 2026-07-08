Fußball-WM
WM 2026 - Mit Messi und Haaland! Die Top-Elf des Achtelfinals
Veröffentlicht:von Julian Bachmann
ran Fußball
WM 2026: Argentinien-Wahnsinn! Lionel Messi bricht in Tränen aus
Videoclip • 05:56 Min
Nur noch acht Mannschaften haben die Chance, die WM 2026 zu gewinnen. ran blickt auf die Achtelfinalspiele zurück und stellt die beste Elf der Runde auf.
Das Achtelfinale hatte es in sich! Neymar und Cristiano Ronaldo verabschieden sich endgültig von der ganz großen Bühne. Währenddessen rettet sich Lionel Messi mit Argentinien nach einer späten Aufholjagd gegen Ägypten ganz knapp in die nächste Runde.
Marokko und Belgien traten als einzige Mannschaften wirklich souverän auf. Alle anderen Spiele blieben lange offen, die Schweiz siegte gegen Kolumbien sogar erst im Elfmeterschießen.
ran blickt auf die Runde der letzten 16 zurück und kürt die Top-Elf des Achtelfinals.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream
210 MinBald verfügbar
Donnerstag, 09.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Frankreich - Marokko im Stream
210 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 MinBald verfügbar
Freitag, 10.07. 20:15 • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream
120 MinBald verfügbar
Freitag, 10.07. 21:00 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Belgien im Stream
120 Min
Tor: Gregor Kobel (Schweiz)
Ørjan Nyland (Norwegen) parierte überragend gegen Brasilien. Mostafa Shoubeir (Ägypten) machte gegen Argentinien wahrscheinlich das Spiel seiner Karriere.
Und dennoch geht Gregor Kobel als bester Torwart des Achtelfinals hervor. Der Schweizer Keeper hielt gegen Kolumbien nicht nur 120 Minuten die Null, sondern glänzte auch im Elfmeterschießen.
Kobel war extrem präsent. Zuerst jagte der Kolumbianer Davinson Sanchez seinen Elfmeter gegen den Querbalken. Dann rutschte dem Dortmunder Schlussmann der Schuss von Jaminton Campaz nur knapp unter dem Oberkörper durch. Schließlich parierte er den eigentlich gut getretenen Strafstoß von Cucho Hernandez und verhalf der Schweiz damit unter die letzten Acht des Turniers.
Abwehr: Marc Cucurella (Spanien)
Wie im Sechzehntelfinale schafft es Marc Cucurella erneut in die Top-Elf. Mit einer souveränen Leistung trug er maßgeblich zum späten 1:0-Erfolg gegen Portugal bei.
Über die vollen 90 Minuten blieben die Portugiesen ohne richtige Torchance. Die linke Außenbahn regierte Cucurella. Auch offensiv setzte er durch Steckpässe immer wieder wichtige Akzente.
Abwehr: Cristian Romero (Argentinien)
Argentinien tat sich gegen Ägypten zwar überraschend schwer, letztlich überzeugten die Südamerikaner aber doch mit ihrer Weltmeister-Mentalität.
Allen voran Cristian Romero, der die späte Aufholjagd durch seinen Kopfballtreffer in der 79. Minute einleitete und den Argentiniern damit neue Hoffnung bescherte.
Abwehr: Nico Elvedi (Schweiz)
120 Minuten lang verteidigte Nico Elvedi gegen Kolumbien auf Weltklasse-Niveau. Der Gladbacher fing viele Steckpässe ab und strahlte Präsenz in der Abwehrkette aus.
Im Elfmeterschießen trat der 29-Jährige nicht an. Dieses gewann die Schweiz mit 4:3.
Abwehr: Achraf Hakimi (Marokko)
Als Kapitän führte Achraf Hakimi die Marokkaner gegen Kanada auf den Platz. Sowohl defensiv als auch offensiv überragte der 27-Jährige.
Das 1:0 für Marokko bereitete Hakimi mit einem besonderen Freistoß-Trick selbst vor und brach damit den Bann. Zwei weitere Tore der Marokkaner folgten.
Neueste Fußball-Videos
ran Fußball Bundesliga
Bundesliga-Fans zerreißen neue Trikots: "Wie die Müllabfuhr!"
Videoclip • 01:15 Min
ran Fußball
WM 2026: Brady zieht Mega-Vergleich! Messi toppt Super-Bowl-Wunder
Videoclip • 01:28 Min
ran Fußball
2. Bundesliga: VfL Bochum präsentiert die neuen Trikots - Fans sind schockiert
Videoclip • 01:10 Min
Mittelfeld: Azzedine Ounahi (Marokko)
Vollstrecker der marokkanischen Freistoß-Taktik war Azzedine Ounahi. Beim 1:0 schlenzte er den Ball aus gut 16 Metern per Direktabnahme unten rechts ins Eck.
Auch das 2:0 erzielte der Spieler des FC Girona per Direktschuss, diesmal aber problemlos aus näherer Entfernung. Mit seinen beiden Treffern entschied Ounahi die Partie frühzeitig.
Mittelfeld: Hans Vanaken (Belgien)
Ein Tor und eine Vorlage verbuchte Hans Vanaken beim 4:1-Erfolg der Belgier gegen die USA.
Einen Torwartfehler nutzte Vanaken eiskalt aus und traf aus 30 Metern Entfernung zum 3:1 ins leere Tor. Das 4:1 von Romelu Lukaku bereitete der Mittelfeldakteur nach eigener Balleroberung auch noch vor.
Mittelfeld: Jude Bellingham (England)
Unfassbare Leistung! Jude Bellingham gelang ein Doppelschlag gegen das bis dahin im Turnierverlauf gegentorlose Mexiko. In der 36. Minute nickte der Engländer zum 1:0 ein. Zwei Minuten später stand er erneut genau richtig und drückte den Ball zum 2:0 über die Linie.
Der 23-Jährige überzeugte zudem mit einer unfassbaren Laufleistung. Bei der hohen Lage des Aztekenstadions, 2200 Meter über dem Meeresspiegel, ist ihm diese noch höher anzurechnen.
Angriff: Charles De Ketelaere (Belgien)
In der 9. Minute brachte Charles De Ketelaere die Belgier gegen die USA früh in Führung. Nach dem 1:1-Ausgleich in der 31. Minute sorgte der Flügelspieler nur zwei Minuten später für die erneute Führung und leitete damit den letztlich ungefährdeten 4:1-Sieg der Mannschaft ein.
Angriff: Erling Haaland (Norwegen)
Ein Doppelpack gelang auch Erling Haaland, der nach vier Spielen bei sieben Treffern steht.
Der 25-Jährige schockte die Brasilianer spät. In der 79. Minute sprang er nach einer Flanke höher als Gabriel und köpfte Norwegen zur Führung. Das 2:0 in der 90. Minute ist ein Tor, das sich viele nicht erklären können. Ansatzlos wuchtete der Stürmer den Ball aus gut 16 Metern fast aus dem Stand neben den rechten Pfosten. Alisson Becker war machtlos.
Angriff: Lionel Messi (Argentinien)
Einmal mehr verzauberte Lionel Messi die Fußballfans. Die vollen 90 Minuten zeigte sich der Superstar stets bemüht und war so gut wie an allen Angriffen der Argentinier direkt beteiligt. Anfangs aber oftmals glücklos. Wie auch beim Elfmeter, den der achtmalige Weltfußballer in Minute 21 verschoss.
Dennoch blieb er im Spiel. Die späte Aufholjagd nach dem 0:2-Rückstand gelang insbesondere durch ihn. Das 1:2 von Romero bereitete er mit einer butterweichen Flanke mustergültig vor. Nur vier Minuten später nagelte er den Ball mit einem Halbvolley zum 2:2-Ausgleich ins Netz und ließ das Stadion explodieren. Damit ebnete "La Pulga" den Weg ins Viertelfinale. Messi führt die Torschützenliste des Turniers mit acht Treffern in fünf Spielen an.
Mehr WM-News:
WM
Darum findet heute kein WM-Spiel statt
WM
Ex-NFL-Star wütet betrunken auf X nach US-WM-Aus
WM
Kurioser Grund: Norwegen wechselt das Hotel
WM
Nach Arm-OP: Henderson meldet sich aus dem Krankenhaus
WM
Auf dieses Preisgeld darf sich der Weltmeister freuen
WM
WM 2026: Frankreich vs. Marokko - Viertelfinale live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
ran Fußball
WM 2026: DFB-Zukunft? Rudi Völler spricht Klartext
Videoclip • 02:45 Min
ran Fußball
WM 2026: Norwegens Rudern geht viral - das sind die Highlights!
Videoclip • 01:15 Min
ran Fußball
WM 2026: Ronaldos letzte WM spaltet die Fans
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball
WM 2026: Pochettino äußert sich zum geplatzten WM-Traum der USA
Videoclip • 01:42 Min
ran Fußball
WM 2026: FIFA-Skandal! "Was passiert, wenn Belgien heute rausgeht"
Videoclip • 55 Sek
ran Fußball
WM 2026: Mats Hummels redet sich in FIFA-Rage -"Katastrophe"
Videoclip • 03:13 Min
ran Fußball
WM 2026: "Riesenskandal!" - Urs Meier empört über FIFA-Vorgehen
Videoclip • 02:09 Min
ran Fußball
WM 2026: Haaland umarmt royalen Besuch - halbnackt!
Videoclip • 01:00 Min
ran Fußball
WM 2026: Mexiko-Fans eskalieren vor und nach dem Spiel
Videoclip • 01:08 Min
ran Fußball
WM 2026: Geldbeutel weg: Argentinische Fans helfen mit Fangesängen bei der Suche
Videoclip • 01:22 Min
ran Fußball
WM 2026: Tuchel im siebten Himmel nach Sieg gegen Mexiko
Videoclip • 01:13 Min