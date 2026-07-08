WM 2026 live - Keine Spiele heute: Dann wird wieder gespielt - Termine und Uhrzeiten

Die Mega-WM macht heute das erste Mal Pause. Der Grund für den spielfreien Tag ist dabei simpel.

Der Grund dafür ist, dass die Mannschaften den heutigen Tag nutzen sollen, um sich zu regenerieren und zu ihrem neuen Spielort zu reisen.

Bei der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada ist heute der erste spielfreie Tag seit Turnierbeginn. Seit dem Eröffnungsspiel am 11. Juni fand in Serie an 27 Tagen mindestens ein Spiel statt. Das ändert sich am Mittwoch zum ersten Mal.

WM 2026: Klopp und Müller von spielfreiem Tag überrascht

Nichts von dem spielfreien Tag wussten offenbar die beiden "MagentaTV"-Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp.

"Ist morgen echt der erste spielfreie Tag des Turniers?“, wunderte sich Müller, während Klopp fragte: "Ja, was machen wir denn dann?"

Zumindest für Müller sollte dies klar sein: Am Mittwochabend (19.30 Uhr Ortszeit) bestreitet er das Viertelfinale-Hinspiel im kanadischen Pokal mit seinen Vancouver Whitecaps gegen den Cavalry FC.

Tatsächlich ist aber nur der Mittwoch ein spielfreier Tag, am Donnerstag beginnen schon die Viertelfinals mit der Partie zwischen Frankreich und Marokko (22 Uhr live auf Joyn). Anschließend findet jeden Tag eine weitere Partie statt.

Hier alle Spiele des Viertelfinales im Überblick:

Do., 09.07.2026 22:00 Uhr: Frankreich – Marokko in Boston (Gillette Stadium) - Übertragung bei der ARD und im Stream auf Joyn.

Fr., 10.07.2026 21:00 Uhr: Spanien – Belgien in Los Angeles (SoFi Stadium) - Übertragung im ZDF und im Stream auf Joyn.

Sa., 11.07.2026 23:00 Uhr: Norwegen – England in Miami (Hard Rock Stadium) - exklusives Spiel auf MagentaTV

So., 12.07.2026 03:00 Uhr: Argentinien vs. Schweiz in Kansas City (Arrowhead Stadium) - exklusives Spiel auf MagentaTV

Auf dem Weg bis zum Finale am 19. Juli werden anschließend noch einige weitere spielfreie Tage dazu kommen, vor allem nach dem Halbfinale haben die Mannschaften drei Tage frei, um sich zu erholen.