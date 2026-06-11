WM 2026: "Dai Dai" - Shakira singt offizielle WM-Hymne - wann tritt der Superstar auf?

Shakira ist wie schon 2010 und 2014 die Sängerin der offiziellen WM-Hymne. Beim Song "Dai Dai" ist ein Reggae-Künstler an ihrer Seite.

Pop-Ikone Shakira liefert erneut den Hit zur Fußball-WM. Den Song "Dai Dai" - italienisch für "Los geht's, los geht's" - performt die Kolumbianerin gemeinsam mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy.

In dem Clip läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro.

Anschließend zeigt Shakira eine kurze Choreographie mit Tänzern, ehe die Kamera aus dem Stadion fährt und auf dem Arenadach "We are ready (Wir sind bereit)" zu lesen ist.