Die Fußball-WM 2026 wird gleich mit drei Eröffnungsfeiern eingeläutet. ran liefert alle Informationen zu den Shows in Mexiko, den USA und Kanada.

Das gab es noch nie! Die Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli) bekommt eine historische Eröffnung. Zum ersten Mal gibt es gleich drei Eröffnungsfeiern - und zwar in Gastgeberländern Mexiko, Kanada und USA.

Die Hauptfeier fand vor 83.000 Zuschauern in Mexiko-Stadt am 11. Juni statt, 90 Minuten bevor das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika begann.

Am 12. Juni wird es in Toronto und in Los Angeles weitere Shows geben, damit alle drei Gastgeber repräsentiert werden.