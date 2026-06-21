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WM 2026

WM 2026: Darum wurde das Public Viewing in Madrid abgesagt

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

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Videoclip • 01:54 Min

Spanien blickt nach dem schwachen WM-Start hoffnungsvoll auf die Partie gegen Saudi Arabien. Ein gemeinsames Mitfiebern beim Public Viewing bleibt den Madrilenen allerdings verwehrt.

Das in Madrid geplante Public Viewing des spanischen WM-Spiels gegen Saudi-Arabien (18.00) ist am Sonntag der extremen Hitze in der Hauptstadt zum Opfer gefallen.

Der Madrider Stadtrat und der Fußballverband (RFEF) sagten die Veranstaltung in der Fanzone auf der Plaza de Colón im Zentrum der Metropole ab. Zuvor hatte die nationale Wetterbehörde AEMET vor Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius gewarnt.

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Madrider Rathaus bittet um Entschuldigung

"Die Entscheidung wurde getroffen, um die Gesundheit der Besucher, des Veranstaltungspersonals und der unterstützenden Dienste, die an der Veranstaltung beteiligt sind, zu schützen", hieß es aus dem Madrider Rathaus, das sich für etwaige Unannehmlichkeiten entschuldigte.

Die Behörden forderten die Fans auf, das Spiel des Europameisters in klimatisierten Innenräumen zu verfolgen.

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Weite Teile Spaniens erleben für den Juni ungewöhnlich hohe Temperaturen, da eine heiße Luftmasse aus Nordafrika über die iberische Halbinsel zieht. Insgesamt galt für 13 der 17 Regionen Spaniens am Sonntag wegen der Hitze die zweithöchste Alarmstufe. Im nördlichen Baskenland wurde sogar die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Auch interessant: WM 2026: Dieses Team schaffte es mit keinem Quali-Sieg zur WM

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