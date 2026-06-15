WM 2026
WM 2026: Dieses Team schaffte es mit keinem Quali-Sieg zur WM
Veröffentlicht:von Anne Malin
ran Fußball
WM 2026: Krasse Fußball-Skills! Schottland-Fans feiern Cop
Videoclip • 01:03 Min
Kann ein europäisches Team mit null Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen auf dem letzten Platz der Qualifikationsgruppe zur Weltmeisterschaft fahren? Die Antwort heißt: Ja.
Schweiz, Kosovo, Slowenien, Schweden: Das war die finale Reihenfolge in der Gruppe B zur Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Nach sechs Quali-Spielen ohne Sieg wurde als Konsequenz Trainer Jon Dahl Tomasson, als erster schwedischer Coach überhaupt, seines Amtes enthoben.
Trotzdem spielt die schwedische Nationalmannschaft nach acht Jahren wieder bei einer WM mit.
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WM 2026: WM-Qualifikation ohne Qualifikationssieg
Denn nach der erfolglosen Qualifikationsphase gab es für Schweden noch eine Chance. Seit 2021 fungiert die Nations League auch als Qualifikation für das nächste internationale Turnier, also die EM oder WM.
Neben den zwölf Gruppenzweiten der WM-Qualigruppen spielten im Frühjahr 2026 auch die vier besten Gruppensieger der Nations League, sofern sie nicht schon als Gruppensieger qualifiziert waren, in vier Turnierbäumen um die verbleibenden vier WM-Slots.
Schweden war kurz zuvor in die Nations-League-Gruppe C abgestiegen und behauptete sich unter der Leitung des neuen Nationaltrainers Graham Potter als Gruppenbester. Daraufhin besiegten die Skandinavier zuerst die Ukraine mit 3:1 in Valencia und setzten sich vor heimischem Publikum im Finale des Quali-Turnierbaums mit 3:2 gegen Polen durch.
Möglich war dieser alternative Qualifikationsweg nur, da Europa bei dieser WM 16 Startplätze zugeteilt bekam. Zuvor waren es nur 13.
Und der WM-Auftakt lief eindeutig besser, als die Qualifikationsphase vermuten ließ. Schweden setzte sich im ersten Gruppenspiel klar mit 5:1 gegen Tunesien durch.
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