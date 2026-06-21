WM 2026: Welche Moderatoren und Kommentatoren sind heute bei MagentaTV & ARD im Einsatz?

Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.

Uruguay vs. Kap Verde 00:00 Uhr - live in der ARD, im Joyn-Stream und auf MagentaTV ARD-Kommentator: Philipp Sohmer ARD-Expertin: Almuth Schult ARD-Moderation: Malte Völz ARD-Experte: Robin Gosens MagentaTV-Kommentator: Jonas Friedrich MagentaTV-Moderation: Sascha Bandermann MagentaTV-Expertin: Tabea Kemme

Belgien vs. Iran - 21:00 Uhr live im ZDF, im Joyn-Stream und auf MagentaTV ZDF-Kommentator: Gari Paubandt ZDF-Moderation: Katrin Müller-Hohenstein MagentaTV-Kommentatorin: Christina Rann MagentaTV-Moderation: Sascha Bandermann MagentaTV-Expertin: Tabea Kemme

WM 2026: Diese Kommentatoren und Moderatoren sind dabei

Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event.

Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt.

Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren.

ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.