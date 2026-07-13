WM 2026 - Das letzte "Ruuh": Zehntausende Fans empfangen Norweger in Oslo

Die norwegische Mannschaft und die Fans begeisterten Fußballfans weltweit. Nach dem Ausscheiden der Norweger bei der WM 2026 feierten die Fans ihre Mannschaft ein letztes Mal lautstark.

Martin Ödegaard voller Begeisterung

"Es ist einfach unglaublich, die ganze Unterstützung zu sehen, die wir erfahren, und wie das ganze Land hinter uns steht. So viel Freude, Lächeln und gute Laune. Es ist wirklich fantastisch", sagte Norwegens Kapitän Martin Ödegaard dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK. Nach Polizeiangaben strömten rund 90.000 Menschen zu den Feierlichkeiten. Norwegen war am Samstag durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden, hatte bei der vierten WM-Teilnahme mit dem Erreichen des Viertelfinals aber das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte erzielt.

Auch interessant: WM 2026: Erling Haaland wird zum Internet-Phänomen - als Winkinger wird Chartstürmer

Das Team war um kurz nach 19.00 Uhr in Oslo gelandet. Anschließend ging es mit dem Bus direkt zum Königsschloss, wo König Harald die Mannschaft ehrte. Entlang der Strecke begrüßten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Fahnen und Trikots. Als das Team dann gegen 21.30 Uhr zur Party auf dem Schlossplatz eintraf, wurde sie von frenetischem Jubel empfangen. Nicht mehr dabei war da allerdings Starstürmer Erling Haaland, der nach dem Königsempfang nach NRK-Informationen einen Flug erreichen musste.

Auch interessant: Erling Haaland bei WM 2026: Wieso steht der Name "Braut" mit auf seinem Norwegen-Trikot?