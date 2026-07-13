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WM 2026 - Das letzte "Ruuh": Zehntausende Fans empfangen Norweger in Oslo
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:15 Min
Die norwegische Mannschaft und die Fans begeisterten Fußballfans weltweit. Nach dem Ausscheiden der Norweger bei der WM 2026 feierten die Fans ihre Mannschaft ein letztes Mal lautstark.
Das letzte "Ruuh" hatte es noch einmal in sich: Oslo hat der norwegischen Fußball-Nationalmannschaft nach ihrem historischen WM-Auftritt einen begeisterten Empfang bereitet.
Zehntausende Menschen feierten das Team am Montagabend auf dem Schlossplatz in der Hauptstadt. Gemeinsam mit Kronprinz Haakon und den Fans stimmten die Spieler ihren mittlerweile legendären Wikinger-Schlachtruf an.
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Martin Ödegaard voller Begeisterung
"Es ist einfach unglaublich, die ganze Unterstützung zu sehen, die wir erfahren, und wie das ganze Land hinter uns steht. So viel Freude, Lächeln und gute Laune. Es ist wirklich fantastisch", sagte Norwegens Kapitän Martin Ödegaard dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK. Nach Polizeiangaben strömten rund 90.000 Menschen zu den Feierlichkeiten. Norwegen war am Samstag durch ein 1:2 nach Verlängerung gegen England ausgeschieden, hatte bei der vierten WM-Teilnahme mit dem Erreichen des Viertelfinals aber das beste Ergebnis der Verbandsgeschichte erzielt.
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Das Team war um kurz nach 19.00 Uhr in Oslo gelandet. Anschließend ging es mit dem Bus direkt zum Königsschloss, wo König Harald die Mannschaft ehrte. Entlang der Strecke begrüßten zahlreiche Fans ihre Mannschaft mit Fahnen und Trikots. Als das Team dann gegen 21.30 Uhr zur Party auf dem Schlossplatz eintraf, wurde sie von frenetischem Jubel empfangen. Nicht mehr dabei war da allerdings Starstürmer Erling Haaland, der nach dem Königsempfang nach NRK-Informationen einen Flug erreichen musste.
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