Kommentar: Klare Sache - darum darf die WM nicht erweitert werden!

:newstime 64 Teams: Plant die FIFA die nächste XXL-WM? Videoclip • 01:10 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die größte Weltmeisterschaft der Geschichte ist bald vorbei. Für 2030 überlegt die FIFA, das Turnier von 48 auf 64 Teams zu erweitern. Doch darunter leiden der Fußball und vor allem die Glaubwürdigkeit des Turniers. Ein Kommentar.

"Nach der WM müssen wir überlegen, auf jeden Fall." Diese Worte äußerte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einem Interview mit dem Schweizer Portal "blue Sport", als er auf eine erneute WM-Erweiterung angesprochen wurde. Als Begründung für diese Überlegungen fügte Infantino hinzu: "Die ganze Welt" müsse von der Teilnahme an einer WM träumen dürfen. Natürlich legt der 56-Jährige dieses Argument auf den Tisch. Dass eine erneute WM-Erweiterung für die FIFA jedoch noch mehr Einnahmen und Macht bedeutet, fällt erst einmal hinten runter. Wie so oft wird das Gefühl erweckt, die FIFA handle nicht im Sinne des Sports, sondern einzig und allein aus eigenem Interesse. Auch deshalb wäre eine WM-Erweiterung auf 64 Teams fatal.

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Mehr ist zu viel: So würde der neue Modus aussehen Bei der Weltmeisterschaft 2026 nehmen erstmals in der WM-Geschichte 48 Teams teil. So viele wie noch nie zuvor. Der FIFA scheint diese Entwicklung zu gefallen. Denn bereits vor Ende des Turniers ist von einer Erweiterung auf 64 Teams für 2030 die Rede. Aus den Gruppen A bis P würden die zwei besten Teams des Turniers ins Sechzehntelfinale einziehen. Damit gäbe es in diesem Modus 16 Gruppen und 128 Spiele. Das würde 24 Partien mehr als 2026 bedeuten. Eine Mehrbelastung für die Spieler geht damit jedoch nicht einher. Trotz der Erweiterung bliebe es bei maximal acht Spielen pro Mannschaft. Außerdem würde die komplizierte Rechnerei mit den besten Gruppendritten ein Ende nehmen, dadurch würde die Gruppenphase sogar aufgewertet. Vorteile, ja. Die stehen aber schwerwiegenden Nachteilen gegenüber.

Verliert die WM an Glaubwürdigkeit? Keine Frage: Die Weltmeisterschaft würde an Glaubwürdigkeit und Wertigkeit verlieren. Bei einer WM spielen zu dürfen, ist für jeden Fußballer ein Traum. Warum? Weil es ein Ziel ist, das nur wenige erreichen. Und zwar nur die Besten. Die WM ist nicht ohne Grund die größte Bühne des Fußballs. Nur dieser Ruf könnte weitere Kratzer bekommen. Denn bei einer Erweiterung auf 64 Mannschaften sinkt die Qualität auf dem Platz weiter. Bei der WM 2026 sorgten Teams wie Kap Verde oder DR Kongo zwar für Überraschungen, dafür blieben Mannschaften wie Haiti, Jordanien, Panama, Irak oder Usbekistan überwiegend chancenlos. Sie flogen mit null Punkten wieder nach Hause. So schön die Teilnahme allein für diese Nationen auch gewesen sein mag, einen sportlichen Mehrwert für das Turnier boten sie kaum. Nun möge man sich vorstellen, wie das bei einer WM mit 64 Mannschaften wäre. Ein erneuter Qualitätsverlust, der den sportlichen Wert der Weltmeisterschaft sehr wahrscheinlich weiter sinken lässt. Auch interessant: WM 2026: "Besorgniserregende Entwicklung" - Hass und Hetze während der WM

Zusätzliche Komplikationen und Übersättigung Die WM 2026 zeigte: 104 Partien sind einfach zu viel. Von den 104 Spielen fanden 72 in der Gruppenphase statt. Damit gab es mehr Gruppenspiele als Partien bei der WM 2022 (64) insgesamt. Die große Frage: Ist von der Gruppenphase etwas nachhaltig hängen geblieben? Vom Sechzehntelfinale? Spiele wie der Iran gegen Neuseeland um 3:00 Uhr in der Nacht erzeugen hierzulande nicht einmal bei Fußballfans WM-Fieber. Gleiches gilt beispielsweise für Uruguay vs. Kap Verde (00:00 Uhr), Ägypten vs. Iran (5:00 Uhr) oder DR Kongo vs. Usbekistan (1:30Uhr). Und das wohl auch zur mitteleuropäischen Primetime nicht. Die Masse an Spielen und die dazu fehlende Qualität sorgen schnell für eine Übersättigung, sodass auch hier der Status einer Weltmeisterschaft in Mitleidenschaft gezogen wird. Außerdem darf besorgt auf die WM-Qualifikation geblickt werden. Den Fans eine spannende Qualifikationsrunde zu bieten, dürfte sich beispielsweise in Südamerika schwierig gestalten lassen. Aktuell spielen schon sechs von zehn Teams bei der WM mit. Auch interessant: WM 2026: Diese WM von Lionel Messi darf keinen Einfluss auf den Ballon d'Or haben - ein Kommentar

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