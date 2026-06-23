ran Fußball WM 2026: Nächster Gegner für DFB-Team? Amiri angriffslustig Videoclip • 02:01 Min Link kopieren Teilen

Viel wurde über die Aufblähung der WM 2026 auf 48 Teams diskutiert. Nach ein paar Tagen zeichnet sich ab, dass die Kritik einen wichtigen Aspekt heruntergespielt hat. Ein Kommentar.

Christoph Kramer sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen. "Nur 16 aus Europa? Das ist ja eigentlich nix, oder?", fragte der TV-Experte im "ZDF" am Rande des 6:0-Siegs des DFB-Teams gegen die Slowakei. Als "Fußballhauptstadtkontinent" bezeichnete er Europa: "Ich finde es krass, dass wir in Europa nur 16 Teilnehmer haben. Jetzt ist Italien vielleicht nicht dabei und Kap Verde ist dabei, oder was?" Ein Rant, der nicht allzu gut gealtert ist. Ebenso wie manche Kritik, die vor allem aus Europa geäußert wurde, als bekannt wurde, dass die FIFA die WM 2026 erstmals auf 48 Teams erweitert. Um das gleich vorwegzunehmen: Belastung, Kommerzialisierung und die Entwertung der Gruppenphase durch zu viele Gruppendritte, die trotz überschaubarer Leistungen weiterkommen, sind valide Kritikpunkte. Und trotzdem wurde die Debatte auf unserem Kontinent mindestens ein bisschen zu einseitig und auch ein bisschen zu arrogant geführt. Eurozentrische Perspektive nennt man das. Alles dreht sich um uns. Ausgerechnet Kap Verde hat nun als herausragendes Beispiel von sehr vielen gezeigt, dass sich eben nicht alles um Europa dreht.

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