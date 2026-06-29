ran Fußball DFB-Team: Steile These! Paraguay ist "eine drittklassige Mannschaft" Videoclip • 02:12 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft scheidet bei der WM völlig überraschend bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay aus. Die Noten und Einzelkritiken zu den deutschen Spielern.

Aus Boston berichtet Tobias Hlusiak Desaster, Fiasko, Albtraum! Für die deutsche Nationalmannschaft ist die WM 2026 bereits nach dem Sechzehntelfinale beendet. Das DFB-Team verlor gegen Paraguay mit 3:4 im Elfmeterschießen. Damit endet auch die dritte Weltmeisterschaft in Folge mit einer herben Enttäuschung. Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah wurden mit ihren vergebenen Elfmetern im Shootout zu den tragischen Gesichtern, doch auch in den 120 Minuten zuvor erreichte kaum ein Spieler seine Normalform. ran hat die Leistungen der DFB-Stars bewertet.

Manuel Neuer Das eher unglückliche Turnier des Comebackers geht weiter. Faustet vor dem Treffer zum Rückstand den Ball in die Mitte, statt ihn zu fangen oder auf die Außen zu bugsieren. Kommt immer wieder weit aus dem Tor, um das Spiel zu beschleunigen. Im Elfmeterschießen schaut er einen am Tor vorbei und hält den nächsten. Das Aus kann er trotzdem nicht verhindern. ran-Note: 3

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Joshua Kimmich Der Kapitän bleibt zunächst rechts hinten, wo er erneut nur schwer in die Partie findet. Lenkt das Spiel – besonders in der ersten Halbzeit – viel zu selten auf die Außen oder dribbelt selbst an. So wirkt die DFB-Darbietung zu behäbig. Rund zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit reagiert der Bundestrainer und schiebt Kimmich in die Mitte. Dort besser, aber bei Weitem nicht gut. Bei Standards oft zu ungenau. Verwandelt seinen Elfer sicher. ran-Note: 4

Antonio Rüdiger Hat in 109 Minuten 137 Ballkontakte und bringt starke 93 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler. Dazu eine solide Zweikampfquote von 67 Prozent. Beim Gegentor durch den knapp 170 Zentimeter großen Enciso in der Strafraummitte – wie seine Mitspieler – unorientiert. ran-Note: 3

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Jonathan Tah Wird bei Ecken immer wieder am langen Pfosten gesucht und kreiert so einige gefährliche Situationen. Bei den wenigen gefährlichen Gegenstößen der Paraguayer ist der Bayern-Star nicht immer ganz Herr der Lage. Die Abstimmung mit Rüdiger bleibt verbesserungswürdig. Pech, dass sein Führungstreffer (102.) vom VAR einkassiert wird. Im Elfmeterschießen der tragische Held, sein Elfer segelt auf die Tribüne. ran-Note: 4

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Nathaniel Brown Ist nach seiner verletzungsbedingten Auszeit gegen Ecuador zurück in der Startelf, hat aber nicht den erhofften Einfluss in der Offensive. Beim Gegentor merkt man ihm seine Unerfahrenheit auf größter Bühne an, als er sich durch eine simple Körpertäuschung komplett aus der Aktion nehmen lässt. Schlägt jede Menge Ecken. Eine davon köpft Tah ins Tor, doch der VAR schreitet ein (102.). ran-Note: 4

Felix Nmecha Kann in Boston seine starke Form vom Turnierstart nicht auf den Rasen bringen. Agiert im Offensivspiel zu unsauber und gegen den Ball im Zweikampf immer wieder zu plump. Sein einziger Abschluss segelt abgefälscht am Tor vorbei (45.+2). Macht zu Beginn der zweiten Halbzeit Platz für Goretzka. ran-Note: 5

Aleksandar Pavlovic Der Münchner bleibt erneut den Nachweis schuldig, der richtige Mann für die wichtige Position in der Schaltzentrale zu sein. Weder an der Seite Nmechas noch neben Goretzka strahlt der 22-Jährige Sicherheit aus. Verliert zudem alle seine acht Zweikämpfe. Das ist zu wenig. ran-Note: 4

Leroy Sane Darf in seinem 80. Länderspiel erneut von Beginn an ran. Das Bemühen und die defensive Hingabe kann man ihm nicht absprechen. Das ist aber auch alles. Der Mann von Galatasaray gewinnt kein einziges seiner sechs Dribblings und bringt von sieben Flanken keine einzige zum Mitspieler. ran-Note: 4

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Deniz Undav Der Stuttgarter ist die Überraschung in der Startelf, hat aber einen ganz schweren Stand. Nur vier Ballkontakte in der ersten halben Stunde. Bis zu seiner Auswechslung in der 63. Minute kommen nur noch fünf dazu. Kein Faktor. Macht deshalb Platz für Musiala. ran-Note: 5

Florian Wirtz Darf im Gegensatz zu Jamal Musiala wieder beginnen. Hat lange überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel, agiert immer wieder zu langsam gegen den tiefstehenden Gegner. Aus dem Nichts mit der punktgenauen Flanke, die Havertz ins Tor streichelt (54.). Danach etwas besser, weil er besonders bei Hereingaben zulegt. Sollte aber weniger Pässe in der Vorwärtsbewegung quer durch die eigene Hälfte spielen. ran-Note: 4

Kai Havertz Hängt über eine Halbzeit lang komplett in der Luft, trifft dann urplötzlich mit dem Kopf ins lange Eck (54.). Sein drittes Tor bei dieser WM. Die nächste gute Flanke von Wirtz bekommt der Arsenal-Star aus kurzer Distanz nicht im gegnerischen Kasten unter (78.). Reibt sich in Zweikämpfen mit dem Rücken zum Tor auf. Eigentlich ein sicherer Schütze, versagen ihm im Elfmeterschießen die Nerven. ran-Note: 3

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