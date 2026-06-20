WM 2026 - DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmanns besonderes Shirt: "Trage es mit Stolz"

ran Fußball WM 2026: Müller und Hummels: So hat sich Nagelsmann als Bundestrainer verändert Videoclip • 03:36 Min Link kopieren Teilen

Julian Nagelsmann coacht bei der Fußball-WM teilweise in einem schlichten schwarzen T-Shirt - eine besondere Hommage an die Fans: Auf der Rückseite des Kleidungsstücks sind die Namen einiger Anhänger aufgedruckt, sehr zur Freude des Bundestrainers.

Julian Nagelsmann fiel beim 7:1-Sieg gegen Curacao mit drei Outfits auf, eins davon ist für ihn aber ein ganz besonderes. Auf einem schlichten schwarzen T-Shirt stehen auf der Rückseite die Namen einiger Fans. "Ich finde es eine schöne Sache", sagte Nagelsmann bei "MagentaTV", den Fans gebe es "ein bisschen das Feeling, nah am Spiel mit dran zu sein - auch wenn es nur verschriftlicht auf meinem Rücken ist. Ich trage es mit Stolz und hoffe, dass die Menschen, die da drauf stehen, sich darüber freuen." Eine ähnliche Aktion hatte der DFB schon bei der Verzierung des Teambusses der Nationalmannschaft gestartet. "Da hatten Fans die Möglichkeit, sich zu bewerben, dass ihr Name da erscheint, dass sie uns sinnbildlich den Rücken stärken", erklärte Nagelsmann: "Bei mir ist es dann wirklich der Rücken, beim Bus ist es die Seitenverkleidung."

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