Laut "The Athletic" soll aktuell gegen den Ivorer Elye Wahi ermittelt werden. Was wird ihm unterstellt?

Der ivorische Fußball-Nationalspieler Elye Wahi muss sich offenbar wegen des Verdachts der Spielmanipulation verantworten.

Wie "The Athletic" am Mittwoch berichtete, sei Wahi rund zwei Wochen vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Frankreich vorübergehend festgenommen worden.

Am Samstag (22.00 Uhr MESZ/im Liveticker und Stream auf Joyn) trifft der 23-Jährige mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) auf die deutsche Nationalmannschaft.

"The Athletic" beruft sich bei seiner Berichterstattung auf "mit den Vorgängen vertraute Quellen". Demnach bestätigten die namentlich nicht genannten Personen, dass gegen Wahi ein Ermittlungsverfahren geführt werde. Dabei soll geklärt werden, ob sich Wahi am 17. Mai im Spiel seines Vereins OGC Nizza gegen den FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt hat.