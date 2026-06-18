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WM 2026 - DFB-Gegner Elfenbeinküste: Wettbetrug? Spieler vorübergehend verhaftet
Aktualisiert:von SID
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Laut "The Athletic" soll aktuell gegen den Ivorer Elye Wahi ermittelt werden. Was wird ihm unterstellt?
Der ivorische Fußball-Nationalspieler Elye Wahi muss sich offenbar wegen des Verdachts der Spielmanipulation verantworten.
Wie "The Athletic" am Mittwoch berichtete, sei Wahi rund zwei Wochen vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada in Frankreich vorübergehend festgenommen worden.
Am Samstag (22.00 Uhr MESZ/im Liveticker und Stream auf Joyn) trifft der 23-Jährige mit der Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) auf die deutsche Nationalmannschaft.
"The Athletic" beruft sich bei seiner Berichterstattung auf "mit den Vorgängen vertraute Quellen". Demnach bestätigten die namentlich nicht genannten Personen, dass gegen Wahi ein Ermittlungsverfahren geführt werde. Dabei soll geklärt werden, ob sich Wahi am 17. Mai im Spiel seines Vereins OGC Nizza gegen den FC Metz absichtlich eine Gelbe Karte abgeholt hat.
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WM 2026: Ermittlungen dauern an
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Marseille bestätigte die vorübergehende Festnahme eines 23 Jahre alten Fußballers, "der in der französischen Ligue 1 spielt", nannte den Namen aber nicht. Es sei ein Ermittlungsverfahren "wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche" eingeleitet worden.
Der betreffende Spieler "wurde nach seiner Vernehmung im Polizeigewahrsam wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Der Fußballspieler gehört nicht zum französischen Aufgebot für die Weltmeisterschaft."
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Bei der Partie zwischen Nizza und Metz hatte der Ligaverband LFP auffälliges Wettverhalten festgestellt. Unter anderem wurde gewettet, dass Wahi eine Gelbe Karte erhalte. Im Bericht heißt es, dass bislang keine Anklage gegen Wahi erhoben worden sei, die Ermittlungen dauerten an.
Laut "The Athletic" soll noch ein zweiter Spieler bei der WM teilnehmen, gegen den ebenfalls wegen des Verdachts der Spielmanipulation ermittelt werde.
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