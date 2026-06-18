WM 2026: Diogo Jota vor Portugal-Spiel emotional geehrt

ran Fußball WM 2026: CR7 mit Horror-Zahlen - Netz fordert Bankplatz Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Vor Portugals WM-Auftakt gegen die DR Kongo wird es emotional. Mit einer besonderen Zeremonie gedenkt die Mannschaft des verstorbenen Diogo Jota. Auf den Tribünen verfolgen auch seine Eltern die bewegenden Szenen.

Vor dem WM-Auftakt Portugals gegen die DR Kongo (1:1) stand nicht der Fußball im Mittelpunkt, sondern die Erinnerung an Diogo Jota. Noch vor dem Anpfiff gedachte die portugiesische Nationalmannschaft ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Teamkollegen. Während der Nationalhymne wurde auf den Videoleinwänden im Stadion ein großes Bild des früheren Liverpool-Profis eingeblendet. Unter den Zuschauern befanden sich auch Jotas Eltern, die die Zeremonie von den Rängen aus verfolgten. Die Angehörigen des ehemaligen Nationalspielers zeigten sich sichtlich ergriffen, als Fans, Spieler und Offizielle gemeinsam an Jota erinnerten.

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WM 2026: Portugal ehrt Jota auch auf dem Platz Auch auf dem Platz setzten die Portugiesen ein Zeichen. Die Mannschaft lief mit besonderen Armbändern auf, auf denen die Namen aller WM-Teilnehmer Portugals verewigt sind – darunter auch der von Diogo Jota. "Er hat sichergestellt, dass wir sie auf dem Feld tragen dürfen, und hat es uns überlassen, ob wir sie tragen möchten", sagte Mittelfeldspieler Vitinha über Premierminister Luís Montenegro. "Wir haben uns sehr darüber gefreut und entschieden, sie gemeinsam zu tragen."

Diogo Jota sorgt für bewegende Bilder Jota war im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Bruder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Offensivspieler absolvierte 49 Länderspiele für Portugal und gehörte über Jahre hinweg zum festen Bestandteil der Nationalmannschaft. Das 1:1 gegen die DR Kongo geriet angesichts der emotionalen Bilder vor dem Anpfiff zunächst in den Hintergrund. Die Würdigung des früheren Nationalspielers und die Anwesenheit seiner Eltern sorgten für einen der bewegendsten Momente der bisherigen Weltmeisterschaft.

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