WM 2026 - Trinkpausen in der Kritik: Englische Spottgesänge, Buhrufe in Toronto

Buhrufe in Toronto: Die umstrittenen Trinkpausen bei der Fußball-WM sorgen weiter für Gesprächsstoff. Auch beim Spiel zwischen Ghana und Panama (1:0) gab es wie vom Weltverband FIFA vorgeschrieben in beiden Halbzeiten jeweils eine "Hydration Break" - trotz einer Temperatur von nur 19 Grad und Dauerregen in der kanadischen Metropole.

Die FIFA wird das Thema Trinkpausen vorerst nicht los. In Toronto kam es zu massiven Buhrufen, nachdem es bei 19 Grad und Dauerregen in der Partie zwischen Ghana und Panama die "Hydration Breaks" gab.

Auch beim Spiel zwischen England und Kroatien (4:2) brachten die englischen Fans ihren Ärger zum Ausdruck. In der ersten Trinkpause der Begegnung reagierten die Anhänger mit Spottgesängen: ""What the f***ing hell is that?" sangen sie durchs Stadion.

Das Auftaktspiel der "Three Lions" fand dabei im klimatisierten Dallas Stadium in Arlington statt, in dem angenehme Bedingungen herrschten.

Die verpflichtenden Trinkpausen sind wegen der teils großen Hitze beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada offiziell als Schutzmaßnahme für die Spieler gedacht. Doch viele Fans haben den Verdacht, dass sie auch einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Denn die übertragenden Sender zeigen in den jeweils drei Minuten natürlich gerne Werbung.