Vespa-Unfall: Simon Terodde muss Kreisliga-Karriere verschieben

Der frühere Bundesliga-Star Simon Terodde muss ein Comeback im Amateufußball aufgrund eines Vespa-Unfalls verschieben.

Die Kreisliga muss warten: Simon Terodde hat sich bei einem Verkehrsunfall verletzt und kann nach der Sommerpause nicht wie geplant sein Comeback im Amateurfußball geben.

"Kleiner Vespa-Unfall", schrieb der 38-Jährige am Sonntag bei Instagram zu einem Foto aus dem Krankenhaus - und lieferte dann die gar nicht so kleine Diagnose nach: "Wadenbeinbruch und Syndesmoseband gerissen."

Das tue "weh", schrieb Terodde, "aber es gibt Schlimmeres – der Blick geht nach vorn." Richtig "bitter" sei allerdings, "dass ich den Trainings- und Saisonstart beim Kreisligisten SSV Lützenkirchen verpassen werde. Nach meiner Zusage hatte ich wirklich richtig Bock drauf! Jetzt heißt es: Reha und dann will ich noch mal angreifen."