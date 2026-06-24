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WM 2026 – DFB-Team vs. Ecuador: Warum Nagelsmann jetzt auf Baumann setzen sollte – Kommentar
Aktualisiert:von Martin Volkmar
ran Fußball
WM 2026: Nächster Gegner für DFB-Team? Amiri angriffslustig
Videoclip • 02:01 Min
Im letzten Vorrundenspiel muss Oliver Baumann den verdienten Lohn für sein herausragendes Verhalten auf und neben dem Platz bekommen. Ein Kommentar.
Von Martin Volkmar
Die deutsche Defensive hat, so viel muss man bei aller Euphorie anmerken dürfen, bisher bei der WM noch keinen besonders sattelfesten Eindruck hinterlassen.
An der bis kurz vor der Abreise am meisten diskutierten Personalie hat das aber nicht gelegen: Rückkehrer Manuel Neuer war an beiden Gegentreffern schuldlos und hat ansonsten seine Sache bislang ordentlich gemacht.
Trotzdem sollte Julian Nagelsmann den Routinier im nächsten Spiel auf die Ersatzbank setzen.
Oliver Baumann sollte für Verhalten belohnt werden
Was allerdings nur teilweise mit dem 40-Jährigen zu tun hat, sondern vor allem mit der Konstellation.
Denn die DFB-Auswahl ist bereits als Gruppensieger für die K.o.-Phase qualifiziert, so dass es im abschließenden Vorrundenspiel gegen Ecuador maximal noch um "Ruhm und Ehre" geht.
Deswegen sollte, ja beinahe muss der Bundestrainer Oliver Baumann für dessen vorbildliches Verhalten mit dem ersten und wahrscheinlich auch einzigen WM-Einsatz belohnen.
Baumann musste bereits den verletzten Neuer vertreten
Der auch schon 36-Jährige hat schließlich die extrem kurzfristige Degradierung durch Nagelsmann von der eigentlich Monate zuvor fest zugesagten Nummer 1 im deutschen Tor zum Bankdrücker relativ klaglos hingenommen, obwohl er mehr als genug Anlass zur Kritik gehabt hätte.
Zudem hat er sich als fairer Sportsmann gezeigt, der Neuer im Training und öffentlich voll unterstützte und obendrein in den beiden letzten WM-Testspielen als Platzhalter eindrucksvoll mit starken Leistungen seine Klasse bewies.
Die Tatsache, dass Baumann spielen musste, weil der an der Wade verletzte Neuer erst unmittelbar vor dem Auftaktspiel wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte, spricht ebenfalls für einen temporären Torwartwechsel.
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Erholungspause für Neuer langfristig sinnvoll
Denn der letzte verbliebene Weltmeister von 2014 ist und bleibt verletzungsanfällig, das hat die letzte Spielzeit beim FC Bayern deutlich gezeigt. Neuer musste mehrfach wegen Muskelverletzungen aussetzen, wurde auch danach im Saisonendspurt immer wieder geschont und regelmäßig von Jonas Urbig ersetzt.
Zumindest in der sportlich unwichtigen Partie gegen Ecuador sollte Neuer deshalb ebenfalls eine Erholungspause erhalten, um danach topfit in die K.o.-Runde gehen zu können.
Und Baumann im Tor stehen als verdiente Wertschätzung für sein Können und sein Auftreten.
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