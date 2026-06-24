DFB-Team: Muss sich Julian Nagelsmann Sorgen um Aleksandar Pavlovic machen?

ran Fußball DFB-Team: Schlotterbeck-Aus! So geht die Mannschaft mit ihm um Videoclip • 01:38 Min Link kopieren Teilen

Aleksandar Pavlovic ist ungewohnt unsicher – zumindest in manchen Situationen. Wie viele Sorgen müssen sich das DFB-Team und Julian Nagelsmann machen?

Die zweite Halbzeit gegen die Elfenbeinküste startete für Deutschland ungünstig. Keine Minute war gespielt, da hatten sie schon zwei empfindliche Ballverluste im zentralen Mittelfeld. Felix Nmecha hatte den zweiten in einer offensiven Umschaltsituation. Der Dortmunder wurde von Kai Havertz angespielt und wirkte extrem schläfrig. Keine Vororientierung, keine Bewegung zum Ball, stattdessen ein Gegenspieler, der ihm den Ball wegschnappte, bevor er ihn überhaupt berühren konnte. Verletzung von Nico Schlotterbeck: Das sind die Alternativen für Nagelsmann

WM 2026: Schlotterbeck verletzt - darf Deutschland nachnominieren? Entstanden war diese Umschaltsituation aus einem Angriff der Afrikaner, den sie Aleksandar Pavlovic zu verdanken hatten. Der zweite Sechser des DFB-Teams leistete sich einen fast noch schlimmeren Bock. Im Spielaufbau wollte er die Kugel auf den rechten Flügel spielen. Ein Pass, den er in seiner Karriere bestimmt schon tausendmal an den Mitspieler gebracht hat. Routine, könnte man sagen. Kein Druck vom Gegner, keine besonderen Hindernisse. Pavlovic aber verschätzte sich und spielte den Ball genau in den Fuß des pressenden Stürmers. Die Elfenbeinküste hatte einen vielversprechenden Gegenstoß, den sie selbst zu ungenau ausspielte. Dann lud Nmecha sie nochmal ein. Auch diese Gelegenheit ließen sie ungenutzt. Dennoch ist die Sequenz bezeichnend für ein bisher noch wenig beleuchtetes Problem der Deutschen.

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Aleksandar Pavlovic: Untypische Ballverluste In der Vorwärtsbewegung gibt es im Moment zu viele kleine Ungenauigkeiten, zu viele Ballverluste. Bei Florian Wirtz, Jamal Musiala oder auch Leroy Sane wurde das in den vergangenen Tagen mehrfach thematisiert. Weniger Aufmerksamkeit bekam die Doppelsechs mit Nmecha und Pavlovic. Beide leisten sich aber ihre Fehler. Und gerade beim Bayern-Star ist das extrem ungewohnt. Lange war er in dieser Saison Mr. Zuverlässig. Weit weg war er davon im Durchschnitt auch gegen die Elfenbeinküste nicht. Laut "Wyscout" waren 83 Prozent seiner Aktionen offensiv wie defensiv erfolgreich. 90 Prozent seiner Pässe kamen an. Das ist jeweils nur marginal unter seinem Saisondurchschnitt. Also alles in Ordnung? Eben nicht. Das Gewicht der einzelnen Ballverluste ist entscheidend. Pavlovic wirkt manchmal unkonzentriert und unaufmerksam. Zugegeben: Im Gesamtpaket seiner vielen Aktionen machen die schlechten Momente nur einen kleinen Anteil aus. Sie fallen aber deshalb so auf, weil man das von ihm nicht gewohnt ist. In einer weiteren Situation wurde Deutschlands Nummer fünf ungefähr an der Mittellinie von Jonathan Tah angespielt. Zwei Spieler der Elfenbeinküste waren in seiner Nähe. Normalerweise gar kein Problem für ihn. Einen Schulterblick macht er, um sich zu orientieren, dann aber dreht er sich ungünstig in beide Gegenspieler rein und wird robust zu Boden gebracht. Vielleicht ein Foulspiel, vielleicht aber auch nicht. Der Schiedsrichter beließ es bei seiner sehr lockeren Linie. Die Ivorer kamen in einen Drei-gegen-drei-Konter, den sie mit einem schlechten Abschluss beendeten.

Kritik bewegt sich auf hohem Niveau Auch defensiv war der 22-Jährige schon mal robuster. Je nach Statistikportal gewann er entweder einen von vier Zweikämpfen ("Fotmob") oder gar keinen von drei ("Wyscout"). Gegen Curaçao waren es laut "Fotmob" fünf von zwölf, laut "Wyscout" vier von acht. Die Unterschiede kommen vermutlich daher, dass die Anbieter unterschiedliche Parameter bei der Erfassung der Daten verwenden. Selbst wenn man sich aber für die jeweils bessere Zahl entscheidet, bleibt sie höchstens durchschnittlich. Gerade unter Vincent Kompany hatte Pavlovic in München große Fortschritte gemacht, was sein Zweikampfverhalten angeht. Doch woher kommt diese plötzliche Unsicherheit? Zunächst mal ist Einordnung wichtig. Auf die schwächeren Aktionen, die bisher in diesem Artikel herausgearbeitet wurden, kommen auch einige gute. Pavlovic spielt viele gute Kurzpässe, die in keinem Highlightvideo auffallen. Er hat den Mut, sich in jeder Situation anzubieten und Verantwortung zu übernehmen. Genau deshalb wäre jede Art von Vertrauensverlust eine Überreaktion. Anzeichen gibt es dafür vonseiten des Trainerteams natürlich ohnehin nicht. Pavlovic strukturiert, er gibt Stabilität und er ist in der Lage, besondere Pässe in der Eröffnung der Angriffe zu spielen. Im System von Julian Nagelsmann ist er zudem ein wichtiger Nachrücker. Damit ist gemeint, dass Pavlovic immer wieder eine tragende Rolle im Spiel mit dem Dritten einnimmt. Ein Innenverteidiger eröffnet beispielsweise auf einen sich im Zwischenraum entgegenkommenden Angreifer. Pavlovic ist dann der "Dritte", der sich für einen Klatschpass anbietet und anschließend das Spiel vor sich hat. Ein Spielzug, den es im DFB-Team oft zu sehen gibt.

Leichte Sorgenfalten: Deutschland braucht Pavlovic in Topform Und trotzdem sind leichte Sorgenfalten unausweichlich. Pavlovic war schon im Saisonfinale des FC Bayern nicht immer sattelfest. Im mythischen Bernabeu von Real Madrid wirkte er in der ersten Halbzeit wie ein etwas unsicherer Jugendspieler bei seinem Profidebüt. Auch gegen Paris Saint-Germain leistete er sich im Halbfinale der Champions League den einen oder anderen kleinen Fehler. Auf Beobachterinnen und Beobachter wirkt das unnormal. Schließlich hat Pavlovic über Monate hinweg nahezu roboterhaft fast jeden Pass zu einem Mitspieler gebracht. Er war damit ein unglaublich wichtiger Anker im Spiel der Bayern. Da vergisst man doch ganz gern mal sein Alter. Mit 22 Jahren wäre es nicht allzu verwunderlich, wenn er gerade eine Mini-Formkrise hätte. Nur der Zeitpunkt wäre eben unglücklich. So wie es unglücklich ist, dass Wirtz und Musiala nicht auf dem absoluten Höhepunkt ihres Schaffens sind. Noch aber ist Zeit, den Trend umzudrehen. Und dass Deutschland trotz dieser individuellen Probleme als Mannschaft bisher gut funktioniert, spricht für dieses Team. Klar ist: Ein Pavlovic in Topform wird zwingend notwendig sein, um bei dieser WM erfolgreich zu sein. Viel fehlt ihm dazu nicht. Und klar ist auch: Ein Pavlovic nah an der Topform ist immer noch besser als der Großteil der Mittelfeldspieler, die es so gibt. Insofern bleibt Nagelsmann ohnehin wenig anderes übrig, als ihm Spielzeit und Rhythmus zu ermöglichen.

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