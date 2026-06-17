WM 2026: Doppelpack gegen Kroatien - Harry Kane jetzt WM-Rekordschütze von England

Der Superstar vom FC Bayern zieht mit einer Legende gleich.

Harry Kane hat beim WM-Auftakt der englischen Nationalmannschaft Geschichte geschrieben.

Der Stürmer von Bayern München erzielte in der ersten Halbzeit gegen Kroatien zwei Treffer und zog damit mit dem englischen WM-Rekordschützen Gary Lineker gleich. Beide haben nun zehn Treffer bei Weltmeisterschaften auf dem Konto.

Zudem war Kane bei der dritten WM erfolgreich: 2018 in Russland war er mit sechs Treffern Torschützenkönig gewesen, 2022 in Katar gelangen ihm zwei Tore. 2026 in den USA, Mexiko und Kanada benötigte Kane nur eine Halbzeit für die identische Ausbeute. In der langen Liste englischer Nationalspieler traf nur David Beckham ebenfalls bei drei Weltmeisterschaften (1998, 2002, 2006).

Gegen Kroatien traf Kane in der zwölften Minute per Foulelfmeter. In der 42. Minute brachte er England per Kopf erneut in Führung.