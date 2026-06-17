ran Fußball WM 2026 - Klopp über Kane: Raumdeuter next Level Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Thomas Tuchel hat dank seiner Superstars Harry Kane und Jude Bellingham die erste WM-Bewährungsprobe als Englands Nationaltrainer bestanden. Beim Sieg gegen Kroatien überzeugten die Engländer auch spielerisch.

Harry Kane zieht mit Gary Lineker gleich Die offensiv eingestellten Three Lions feierten am Mittwoch in Dallas ein verdientes 4:2 (2:2) gegen Kroatien und machten durch den Erfolg im nominell schwierigstem Spiel der Gruppe L einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Der auf der Insel durchaus kritisch beäugte deutsche Coach verschaffte sich mit dem Sieg vorläufig Ruhe. Englands Kapitän Harry Kane (12., 42.) traf für den Weltmeister von 1966 erst per wiederholtem Foulelfmeter, später legte er per Kopf nach einer Ecke nach. Der 32-Jährige vom FC Bayern zog damit mit Englands WM-Rekordtorschützen Gary Lineker (beide zehn Tore) gleich. Bellingham (47.) traf kurz nach der Pause. Martin Baturina (36.) und Petar Musa (45.+5), der in der MLS beim FC Dallas aufläuft, hatten zwischenzeitlich ausgeglichen. Marcus Rashford (85.) traf in der Schlussphase für die Engländer.

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Harry Kane trifft beim zweiten Versuch vom Punkt Die Diskussionen um Tuchel, der unter anderem mit der Nicht-Nominierung der Jungstars Cole Palmer und Phil Foden für Irritationen gesorgt hatte, und das schwere Erbe hatten England nach Nordamerika begleitet. Die stolze Fußball-Nation wartet mittlerweile seit 60 Jahren auf den zweiten WM-Titel - Tuchel soll das lange Warten beenden. Der erste Schritt dorthin gelang in der Neuauflage des Halbfinals von 2018. Kane, von Ex-Teamkollege Thomas Müller bei "MagentaTV" vor dem Anpfiff als "bester Abschließer auf diesem Planeten" geadelt, blieb dabei ein früher mentaler Dämpfer erspart. Der Elfmeter - verursacht durch ein Foul von Kroatiens Altstar Luka Modric - wurde nach Kanes erstem Fehlschuss wiederholt. Torhüter Dominik Livakovic hatte sich zu schnell von seiner Linie bewegt. Den zweiten Versuch verwandelte Kane problemlos.

Englischer Offensivwirbel in zweiter Hälfte Der erste Treffer ihres Unterschiedsspielers gab England nach einer nervösen Startphase nur kurz Sicherheit. Tuchels Team war bemüht, sorgte aus dem Spiel heraus aber nur selten für Gefahr. Defensiv blieben die Three Lions anfällig. Den erneuten Vorteil nach Kanes zweitem Tor verspielte England leichtfertig. Nach der Pause übernahm Englands zweiter Top-Star Bellingham Verantwortung. Der Offensivspieler von Real Madrid schloss ein starkes Solo erfolgreich ab - und eröffnete Englands beeindruckende Drangphase. Kane und Co. erspielten sich Chancen im Minutentakt, Bellingham (48.), Nico O’Reilly (49.), Declan Rice (52.), Anthony Gordon (56.) und Kane (57.) hatten die Vorentscheidung auf dem Fuß. Kroatien erhöhte in der Schlussphase das Risiko, um den Ausgleich zu erzwingen - das rächte sich: Rashford erzielte den vierten Treffer für die Engländer.

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