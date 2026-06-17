NFL NFL: Marshawn Kneelands Freundin mit bittersüßer Botschaft Videoclip • 01:06 Min Link kopieren Teilen

Head Coach Sean Payton hat die Nase endgültig voll! Nun handelt er und stellt Outside Linebacker Jonathon Cooper erstmal frei.

NFL-Spieler Jonathon Cooper von den Denver Broncos ist vergangenen Donnerstag erneut festgenommen worden. Die Broncos und Cheftrainer Sean Payton ziehen nun die Reißleine und stellen den 28-Jährigen für das in dieser Woche stattfindende Minicamp frei. Vor knapp zwei Wochen war der Pass Rusher bereits wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Sachbeschädigung festgenommen worden.

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Weitere Anklagepunkte gegen Cooper mischen Fall neu auf Am 4. Juni wurde Cooper nach einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung durch die Polizei von Parker festgenommen. Eigentlich wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung und häusliche Gewalt. Cooper plädierte am Montag auf nicht schuldig. Am Donnerstag wurde Cooper erneut festgenommen. Nun wird ihm häusliche Gewalt gegen seine Freundin mit anschließendem Verstoß gegen seine Auflagen vorgeworfen. Die neuen Anklagepunkte haben zur Folge, dass nun noch strengere Auflagen für ihn gelten. So darf er unter anderem den Bundesstaat Colorado nicht ohne Erlaubnis des Gerichts verlassen.

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"Nehmen die Angelegenheit sehr ernst": Das sagt Head Coach Sean Payton "In unserer Organisation gelten sehr hohe Maßstäbe, wir haben entsprechende Erwartungen an unsere Spieler", sagte Payton. Aufgrund dessen stehen die Broncos in einem engen Austausch mit den Behörden und der Liga: "Wir sammeln weitere Informationen und nehmen die Angelegenheit sehr ernst", erklärte der Trainer weiter. Für Payton steht fest: "Er muss an sich arbeiten". Nachdem der 28-Jährige für das Minicamp der Broncos freigestellt wurde, hat er nun Zeit, sich um seine privaten Probleme zu kümmern.

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