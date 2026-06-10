WM 2026: Einreiseverbot für Schiedsrichter: US-Regierung nennt "gute Gründe"

Die US-Behörden reagieren auf das Einreiseverbot gegen den somalischen Referee Omar Artan und liefern eine Begründung.

Die US-Regierung hat die kontroversen Visa-Entscheidungen gegen den somalischen Schiedsrichter Omar Artan und einige Mitglieder des iranischen Fußball-Verbandes verteidigt. Es seien "keine Spieler und keine Trainer abgelehnt worden", sagte der WM-Verantwortliche des Weißen Hauses, Andrew Giuliani: "Es handelt sich um einige Offizielle - und das mit gutem Grund".

Das Ziel sei es, "dass Personen mit böswilligen Absichten, die (...) unter dem Deckmantel der Fußball-Weltmeisterschaft ins Land zu gelangen versuchen, keinen Zugang zu den Vereinigten Staaten erhalten", fügte er hinzu.

Ein Vertreter des US-Außenministeriums teilte der Nachrichtenagentur "AFP" am späten Dienstag mit, Schiedsrichter Artan stehe "mit mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen in Verbindung", weshalb er "für die Einreise in die Vereinigten Staaten nicht zugelassen" sei.

Artan selbst hatte im Gespräch mit der "New York Times" betont, dass er "die richtigen Unterlagen und alles" gehabt habe: "Ich hatte das richtige Visum", betonte der Somalier, der am Flughafen von Miami abgewiesen worden war: "Ich glaube, dass sie ein Problem mit meinem Land haben."

Nach eigenen Angaben war er am Flughafen elf Stunden befragt und anschließend in eine Einzelzelle gebracht worden. Anschließend habe er nach Istanbul reisen müssen - laut Artan habe er keine Begründung von den Beamten erfahren.