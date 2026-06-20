Nach seiner zuletzt erlittenen Verletzung im WM-Vorrundenspiel gegen Katar ist Kanada-Star Ismael Kone zu seinem Team zurückgekehrt.

Bei der WM 2026 sorgte zuletzt die schwere Verletzung von Kanadas Ismael Kone für einen Schock am Rande des 6:0-Kantersieges des Co-Gastgebers gegen Katar.

Der Mittelfeldspieler zog sich nach einem Foul von Assim Madibo einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und musste daher nur wenige Stunden nach der erlittenen Verletzung direkt operiert werden.

Nun konnte der 24-Jährige die Klinik zumindest vorübergehend schon wieder verlassen und kehrte zurück zu seinen Mannschaftskollegen.

Diese empfingen den Profi von US Sassuolo heldenhaft, wie ein vom kanadischen Verband verbreitetes Video in den sozialen Medien zeigt.