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WM 2026: Emotionale Rückkehr von Ismael Kone zu Kanadas Team nach schwerer Verletzung
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 03:32 Min
Nach seiner zuletzt erlittenen Verletzung im WM-Vorrundenspiel gegen Katar ist Kanada-Star Ismael Kone zu seinem Team zurückgekehrt.
Bei der WM 2026 sorgte zuletzt die schwere Verletzung von Kanadas Ismael Kone für einen Schock am Rande des 6:0-Kantersieges des Co-Gastgebers gegen Katar.
Der Mittelfeldspieler zog sich nach einem Foul von Assim Madibo einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und musste daher nur wenige Stunden nach der erlittenen Verletzung direkt operiert werden.
Nun konnte der 24-Jährige die Klinik zumindest vorübergehend schon wieder verlassen und kehrte zurück zu seinen Mannschaftskollegen.
Diese empfingen den Profi von US Sassuolo heldenhaft, wie ein vom kanadischen Verband verbreitetes Video in den sozialen Medien zeigt.
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"Ein heldenhafter Empfang für unseren Isma!"
Unter großem Applaus der Mitspieler und des Nationaltrainers Jesse Marsch meldete sich Kone bei den Kanadiern zurück. "Ein heldenhafter Empfang für unseren Isma!", hieß es im "X"-Post des kanadischen Fußball-Verbandes.
Bei den verbleibenden WM-Spielen kann Kone natürlich nicht mehr eingreifen, er wird stattdessen erst einmal einige Monate ausfallen.
"Es ist direkt vor der Bank passiert. Jeder konnte hören, wie der Knochen brach. Man fühlt natürlich tief mit ihm, und alle sind erschüttert von dem Vorfall - wegen der Art der Verletzung und auch, weil Ismael das Herz unserer Mannschaft ist", sagte Marsch nach dem Sieg über Katar.
Von der schweren Verletzung infolge seines Foulspiels geschockt, entschuldigte sich Katars Madibo später in der Kabine der Kanadier. Zu diesem Zeitpunkt war Kone längst auf dem Weg in die Klinik.
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