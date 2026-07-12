ran Fußball WM 2026 - Zlatan Ibrahimovic crasht Klopp-Interview: "Deutsche Maschine" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Konfusion um Englands Ausgleich im Viertelfinal-Spiel gegen Norwegen. Das 1:1 von Jude Bellingham hätte wohl gar nicht zählen dürfen.

Norwegens Torhüter Örjan Nyland rannte nach dem englischen Ausgleich sofort zum Schiedsrichter und deutete nach oben, doch es half nichts: Weil der Ball vor dem Treffer mutmaßlich die Aufhängung einer Sky-Cam berührt hatte, herrschte beim WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England kurz Konfusion. Das Tor von Jude Bellingham in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zählte dennoch. Nach einem Abstoß hatte der Ball wohl das Seil touchiert, wenig später fiel der Ausgleich. Nach Ansicht des ehemaligen FIFA-Schiedsrichters Mark Clattenburg hätte der VAR eingreifen und die Szene überprüfen müssen. "Wenn der Ball ein Objekt berührt, das nicht zum Spielfeld gehört, muss das Spiel unterbrochen werden", sagte der 51 Jahre alte Engländer bei FOX. Schiedsrichter Clément Turpin (Frankreich) hatte die Szene aber offenbar gar nicht mitbekommen.

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WM 2026: Trainer uneins wegen "Spidercam"-Tor Die FIFA stellte noch während des Spiels klar, dass der Sensor im Ball keinen "Herzschlag" gezeigt habe, "es gibt daher keinen Beweis, dass der Ball das Kabel berührt und die Bewegung des Balls verändert hat". Dieser Darstellung widersprach Norwegens Trainer Stale Solbakken auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Das Kabel verdient einen Assist. Das ist sehr unglücklich gelaufen. Der Ball hat seine Flugrichtung verändert, ist wie ein Stein vom Himmel gefallen. Und das Ganze in einem sehr unglücklichen Moment für uns. Aber was sollen wir machen? Die Fifa wird das Spiel sicher nicht wiederholen lassen." Sein England-Kollege Thomas Tuchel sah die Szene anders: "Ich habe das im Spiel gar nicht mitbekommen, erst hinterher wurde mir das gesagt. Wir haben doch einen Sensor im Ball, der merkt, wenn er drei Haare berührt. Der sollte so ein Kabel auch spüren."