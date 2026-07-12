Lionel Messi erreicht mit seinen Argentiniern das WM-Halbfinale. Im Spiel gegen die Schweiz gerät der Superstar auch mit dem Schiedsrichter aneinander und macht diesem offenbar eine klare Ansage.

Seine Teamkollegen wissen längst: Lionel Messi gibt auf dem Rasen den Takt vor und den Ton an. Und sie folgen ihm bereitwillig, weil der achtmalige Weltfußballer mit dem Ball zu Besonderem fähig ist. Auch die gegnerischen Mannschaften kennen das Spiel und fokussieren sich in erster Linie auf "La Pulga".

Beim WM-Viertelfinale seiner Argentinier gegen die Schweiz, das der Titelverteidiger mit 3:1 nach Verlängerung gewann, machte Messi aber offenbar sogar dem Mann eine Ansage, der eigentlich entscheidet, wo es während des Spiels langgeht. Wie der argentinische Sportsender "TyC Sports" berichtet, knöpfte sich Messi Schiedsrichter Joao Pinheiro auf dem Rasen vor.

"Sprich anständig, sei nicht respektlos. Sprich anständig mit mir – ich habe anständig mit dir gesprochen", soll der Superstar dem Portugiesen eine Ansage gemacht haben. In den sozialen Medien kursiert eine Szene, in der Messi tatsächlich auf den Unparteiischen einredet und dabei gestikuliert, die Antwort des Iberers ist jedoch nicht zu entziffern, weil er mit dem Rücken zur Kamera steht.