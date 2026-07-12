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WM 2026: Lionel Messi soll sich Schiedsrichter zur Brust genommen und Ansage gemacht haben
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Fans sauer nach Schweiz-Niederlage - "FIFA missbraucht den VAR"
Videoclip • 01:38 Min
Lionel Messi erreicht mit seinen Argentiniern das WM-Halbfinale. Im Spiel gegen die Schweiz gerät der Superstar auch mit dem Schiedsrichter aneinander und macht diesem offenbar eine klare Ansage.
Seine Teamkollegen wissen längst: Lionel Messi gibt auf dem Rasen den Takt vor und den Ton an. Und sie folgen ihm bereitwillig, weil der achtmalige Weltfußballer mit dem Ball zu Besonderem fähig ist. Auch die gegnerischen Mannschaften kennen das Spiel und fokussieren sich in erster Linie auf "La Pulga".
Beim WM-Viertelfinale seiner Argentinier gegen die Schweiz, das der Titelverteidiger mit 3:1 nach Verlängerung gewann, machte Messi aber offenbar sogar dem Mann eine Ansage, der eigentlich entscheidet, wo es während des Spiels langgeht. Wie der argentinische Sportsender "TyC Sports" berichtet, knöpfte sich Messi Schiedsrichter Joao Pinheiro auf dem Rasen vor.
"Sprich anständig, sei nicht respektlos. Sprich anständig mit mir – ich habe anständig mit dir gesprochen", soll der Superstar dem Portugiesen eine Ansage gemacht haben. In den sozialen Medien kursiert eine Szene, in der Messi tatsächlich auf den Unparteiischen einredet und dabei gestikuliert, die Antwort des Iberers ist jedoch nicht zu entziffern, weil er mit dem Rücken zur Kamera steht.
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Messi contra Schiedsrichter: Auch Undav wurde schon deutlich
Als Kapitän ist es Messi grundsätzlich erlaubt, den Schiedsrichter auf Ungereimtheiten aufmerksam zu machen. Eine solche Kritik am Umgang mit den Spielern, sollte diese denn tatsächlich so gefallen sein, scheint jedoch auf den ersten Blick ungewöhnlich.
Im Nachgang von Spielen waren derlei Vorwürfe jedoch schon häufiger zu hören. So monierte DFB-Nationalspieler Deniz Undav nach dem DFB-Pokal-Halbfinale seines VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg den Umgang von Schiedsrichter Tobias Welz mit den Spielern. Diesem mangele es am Fingerspitzengefühl, und er lasse kein Gespräch auf dem Rasen zu.
Auf der anderen Seite fordern auch die Schiedsrichter immer häufiger den Respekt ein, der ihnen zusteht. Denn nicht selten lässt Kritik von Spielern oder Verantwortlichen die Volksseele hochkochen, und die Referees sehen sich in der Folge wahren Shitstorms oder sogar Drohungen gegenüber.
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