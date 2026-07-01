Die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 läuft und die Fußball-Fans blicken gespannt auf die "Three Lions". Führt Kapitän Harry Kane das Team von Trainer Thomas Tuchel auch im Sechzehntelfinale zum Sieg gegen die DR Kongo? Hier erfährst du alles zur aktuellen Aufstellung und den Plänen des englischen Coaches.

Hinweis: Die offizielle Aufstellung von England und der DR Kongo ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald Thomas Tuchel und sein Trainerstab die finale Formation bekanntgeben (in der Regel rund 60 bis 75 Minuten vor Anpfiff), wird dieser Artikel mit den offiziellen Aufstellungen aktualisiert.

Harry Kanes Rolle unter Thomas Tuchel

Unter der Regie von Thomas Tuchel ist Harry Kane weiterhin das unumstrittene Herzstück der englischen Offensive. Trotz der intensiven Belastung in der Gruppenphase führt er die Mannschaft im Sechzehntelfinale wieder als Kapitän aufs Feld.

Nach dem souveränen Einzug in die K.o.-Runde sind die Erwartungen an den Rekordtorschützen des FC Bayern München riesig. Der Hunger auf den WM-Titel ist unter Tuchel größer denn je. Da es in der K.o.-Phase keine Ausrutscher mehr geben darf, wird spekuliert, ob Tuchel trotz der extremen klimatischen Bedingungen in den nordamerikanischen Spielorten auf seine absolute Top-Elf setzt oder während des Spiels frühzeitig wechselt, um die Kräfte für den weiteren Turnierverlauf zu managen.