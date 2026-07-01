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WM 2026 heute live: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind in der ARD und bei MagentaTV im Einsatz?
Aktualisiert:von ran
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Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen"
Videoclip • 02:22 Min
Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.
WM 2026 heute: Kommentatoren und Moderatoren am 30. Juni
England vs. DR Kongo
18:00 Uhr - live in der ARD, im ARD-Stream, auf Joyn und auf MagentaTV
ARD-Moderation: tbd
ARD-Kommentatorin: Christina Graf
ARD-Experten: tbd
MagentaTV-Moderation: tbd
MagentaTV-Kommentator: Wolff Fuss
MagentaTV-Experten: tbd
Belgien vs. Senegal
22:00 Uhr - live in der ARD, im ARD-Stream, auf Joyn und auf MagentaTV
ARD-Moderation: Malte Völz und Esther Sedlaczek
ARD-Kommentator: Philipp Sohmer
ARD-Experten: Almuth Schult, Bastian Schweinsteiger und Thomas Hitzlsperger
MagentaTV-Moderation: tbd
MagentaTV-Kommentator: Christina Rann
MagentaTV-Experte: tbd
USA vs. Bosnien-Herzegowina
02:00 Uhr - live und exklusiv auf MagentaTV
MagentaTV-Moderation: tbd
MagentaTV-Kommentator: Benni Zander
MagentaTV-Experten: tbd
WM 2026: Diese Kommentatoren und Moderatoren sind dabei
Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event.
Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt.
Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren.
ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 21:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream
150 MinBald verfügbar
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- Bald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 MinBald verfügbar
Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream
195 Min
WM 2026: Wer kommentiert das DFB-Team heute vs. Paraguay
Wer Deutschland vs. Paraguay für das ZDF kommentieren wird steht noch nicht fest. Für MagentaTV ist am Montag Wolff-Christoph Fuß im Einsatz. Er kommentiert alle Deutschland-Spiele für den Telekom-Sender.
Im Free-TV kommentiert Oliver Schmidt die Sechzehntelfinal-Partie für das ZDF.
Weltmeisterschaft 2026: Welche Moderatoren sind mit dabei?
ARD:
Esther Sedlaczek (Stadion)
Lea Wagner (Studio)
Malte Völz (Studio)
ZDF:
Katrin Müller-Hohenstein (Studio)
Jochen Breyer (Studio)
Amelie Stiefvatter (Vorort/Moderation nachts)
Alexander Ruda (Vorort/Moderation nachts)
Lili Engels (DFB-Quartier)
Johannes B. Kerner (Stadion/Studio New York)
Laura Wontorra (Studio New York)
Anna Kraft (Studio Ismaning)
Jan Henkel (Moderation Taktik-Team)
Weltmeisterschaft 2026: Welche Kommentatoren sind im Einsatz?
ARD:
Christina Graf
Philipp Sohmer
Florian Naß
Bernd Schmelzer
ZDF
Oliver Schmidt
Martin Schneider
Gari Paubandt
MagentaTV
Wolff-Christoph Fuß
Christian Straßburger
Jonas Friedrich
Jan Platte
Marco Hagemann
Markus Höhner
Benni Zander
Christina Rann
Alexander Klich
Robby Hunke
Cornelius Küpper
Julian Engelhard
WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA
WM 2026: Wer kommentiert die deutschen Spiele?
Bei MagentaTV, das alle Spiele zeigt, ist Wolff-Christoph Fuß die Stimme für die Deutschland-Spiele.
Im Ersten ist Tom Bartels beim Auftakt gegen Curacao als Kommentator vorgesehen, während Philipp Sohmer für das abschließende Gruppenspiel gegen Ecuador eingeplant ist.
Das ZDF überträgt in der Vorrunde mit dem Duell Deutschland vs. Elfenbeinküste nur ein Match des DFB-Teams. Dieses wird von Oliver Schmidt kommentiert.
Im KiKA-Stream werden zudem Steffi Baczyk und der 13 Jahre alte Casting-Gewinner Niklas das Spiel gegen Curacao kommentieren.
WM 2026: Sind auch Co-Kommentatoren dabei?
Ja. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind.
Bei der ARD übernehmen diesen Job Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger. In welchem Umfang dies geschehen wird, ist noch unklar.
Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen.
MagentaTV setzt auf Leverkusen-Profi Robert Andrich, der ganz nahe am Geschehen mit dabei sein soll. Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels unterstützen punktuell mit Live-Taktik-Analysen.
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