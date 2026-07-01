Die englische Nationalmannschaft hat sich souverän als Gruppenerster für die K.o.-Runde der WM qualifiziert. Jetzt hat sich Luke Littler zu einigen Personalentscheidungen von Thomas Tuchel geäußert - die Einsatzzeit eines Spielers kritisiert er dabei besonders.

Im Podcast "The Rest is Football" sagte der 19-Jährige: "Ich finde, dass er sich bei der EM bereits bewiesen hat. Ich verstehe nicht, warum er sich bei der WM noch nicht beweisen durfte, aber hoffentlich bekommt er diese Chance noch.“

Der Darts-Weltmeister, der selbst bekennender Fan von Manchester United ist, kann nicht verstehen, warum der Mittelfeldspieler Kobbie Mainoo bisher noch keine einzige Minute gespielt hat.

Luke Littler hat einige Personalentscheidungen von Thomas Tuchel bei der WM hinterfragt.

Kobbie Mainoo blüht unter Michael Carrick auf

Der 21-jährige hatte unter Ruben Amorim einen zunehmend schwereren Stand bei den "Red Devils" und fand sich zuletzt nur noch auf der Bank wieder.

Nach der Entlassung des Portugiesen kam Michael Carrick zurück ins Old Trafford - der 44-Jährige setzte wieder voll auf das Mittelfeld-Talent und schaffte auch durch seine Leistungen den kompletten Turnaround.

Während United unter Amorim mit einem Punkteschnitt von 1,6 in die Saison gestartet erreichte Carrick einen Schnitt von 2,3 Punkten.

So beendete der Klub die Saison auf dem dritten Platz, nachdem sie in der vergangenen Saison noch auf Platz 15 gelandet waren.

Auf die Frage, welcher Spieler im Kader der "Three Lions" fehle, sagte Littler: "Ich finde, dass Harry Maguire dabei sein hätte müssen."

Die englische Nationalmannschaft hat die Gruppenphase als Gruppenerster mit sieben Punkten abgeschlossen und trifft im Sechzehntelfinale auf die DR Kongo (Ab 18 Uhr im Liveticker).

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