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WM 2026: Erling Haaland verlässt Norwegen-Party - der Grund ist kurios

Aktualisiert:

von SID

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WM 2026: Nanu?! Haaland mit Waschbär auf dem Arm

Videoclip • 01:01 Min

Beim Empfang durch König Harald war Erling Haaland noch anwesend, bei der folgenden Party mit den Fans fehlte Norwegens Torjäger aber am Montagabend.

Nun ist auch der Grund klar: Haaland flog gemeinsam mit Teamkollege Sander Berge mit einem Privatjet zu einer Modenschau nach Sizilien.

"Haaland hat bei der WM sieben Tore erzielt. Das hier war ein Eigentor", sagte Ex-Profi Bengt Eriksen als Experte des TV-Senders "NRK".

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Die norwegische Mannschaft war nach dem Termin beim König noch in einem offenen Bus durch Oslo gefahren. Zehntausende Menschen feierten das Team. Von Haaland war da schon nichts mehr zu sehen.

"Es war nicht seine Schuld. Unser Flug aus den USA hatte vier oder fünf Stunden Verspätung, und er hatte einige Vereinbarungen getroffen, die nicht gebrochen werden konnten", sagte Nationaltrainer Stale Solbakken gegenüber TV 2.

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Haaland ist als Markenbotschafter für Modehaus tätig

In einem Video ist zu sehen, wie Haaland den Palast durch den Hinterausgang verlässt und in ein wartendes Auto steigt.

Der 25-Jährige flog noch am Abend nach Sizilien, am Dienstag tauchte er dort auf einer Modenschau von Dolce & Gabbana auf. Der Stürmer von Manchester City ist Markenbotschafter des italienischen Modehauses, schon vor einem Jahr hatte er an der Veranstaltung teilgenommen.

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