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WM 2026: Erling Haaland wird als Wikinger zum Chartstürmer
Aktualisiert:von ran.de
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WM 2026: KI-Videos von Fans über Haaland gehen viral
Videoclip • 02:59 Min
Erling Haaland trifft bei seiner ersten WM nach Belieben. Damit erobert der Norweger nicht nur die Herzen vieler Fußball-Fans. Im Internet wird er auf verschiendste Weise gefeiert - auch die bekannteste Suchmaschine der Welt mischt mit.
1,95 Meter groß, breites Kreuz, langes blondes Haar - Erling Haaland fällt sofort auf. Selbst wenn der Norweger kein Fußball-Star wäre, der bei seiner Torejagd seit vielen Jahren höchst erfolgreich ist, dürfte ihm so mancher zweite Blick sicher sein.
Fußball-Fans und -Experten staunen regelmäßig über Urgewalt und Schusskraft, die gegnerische Verteidiger und Torhüter schier verzweifeln lassen. Nicht wenige Aktionen Haalands gingen bereits im Netz viral - ob Tore, Jubel oder Schnappschüsse aus der Jugend des Hünen.
Bei der WM 2026 hat der Hype um Haaland aber ganz neue Ausmaße angenommen. Was auch mit dem überraschenden Erfolg seiner Norweger zusammenhängt. Bei ihrem ersten großen Turnier seit der EM 2000 ließen sie in der Gruppe die hocheingeschätzten Senegalesen hinter sich, in der ersten K.o.-Runde setzten sie sich gegen die ebenfalls schwer zu bespielende Elfenbeinküste durch - dank des späten Treffers zum 2:1 durch Erling Haaland.
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Haaland als Internetphänomen: Mehr Länderspieltore als Länderspiele
Zu den Lieblingen der Massen stiegen die Skandinavier aber durch ihren zwar überraschenden, aber alles andere als unverdienten 2:1-Erfolg über Rekordweltmeister Brasilien im Achtelfinale auf. Zweifacher Torschütze war Haaland, der damit in seinen ersten vier WM-Spielen sieben Treffer verbuchte.
Vor dem Viertelfinale gegen England (Samstag, ab 23 Uhr im Liveticker) steht der Stürmer von Manchester City bei 62 Toren in 54 Länderspielen. Damit hat Haaland im Nationaltrikot fast doppelt so oft getroffen wie der zweitbeste Torschütze Jørgen Juve, der auf 33 Treffer kam.
Kein Wunder also, dass der Linksfuß dieser Tage zum Internet-Phänomen aufgestiegen ist. KI-Videos werden in den sozialen Medien rauf- und runtergespielt. Dabei ist Haaland vor allem in seiner zweiten Paraderolle zu sehen: als Wikinger.
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KI-Video: Haaland stimmt sich auf Spiel ein
Ein anderer KI-Clip zeigt, wie sich Haaland auf das Spiel einstimmt - mit Technomusik, ein paar Dance-Moves und einem großen Schluck Wasser. Und die Flasche dreht er auch schneller, als das Auge sehen kann.
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Haaland-Schreck: Wer hat Angst vor seinem Spiegelbild?
Manche Videos geben aber auch Rätsel auf: KI oder echt? Dass sich Abwehrspieler erschrecken können, wenn sie Haaland sehen, ist natürlich verständlich. Aber erschreckt sich der Superstar auch vor seinem eigenen Spiegelbild?
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Haaland unites the world: Alle sind ein bisschen Haaland
Und so sähe das aus, wenn Haaland fremdgehen würde.
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Legendäres Teamfoto: Haaland & Co. als Wikinger
Der Wikinger-Hype begann aber schon vor der WM - mit einem der ikonischsten Teamfotos, seit es Teamfotos gibt.
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Haaland bei Google: Hype um rudernde Norweger
Auch Google macht mit. Wer in die Suchleiste den Namen Erling Haaland eingibt, darf sich an ein paar rudernden Wikingern erfreuen, die sich durch das Bild mühen. Dass die Fans auf ihren Sitzplätzen die Ruderbewegung imitieren, ist längst zum Ritual geworden - auch die Spieler stimmen dabei mit ein.
Nicht nur die Norweger sind also ganz vernarrt in ihren Stürmerstar. Spätestens mit seiner ersten WM hat er auch die Fußball-Welt endgültig erobert.
Haaland bald auch Rapstar?
Auch Haalands Landsmann und Star-DJ Kygo sprang auf den Hype-Train auf. Als 15-Jähriger nahm Haaland einen eigenen Rap-Song auf - musikalisch durchaus mit Luft nach oben. Kygo machte daraus kurzerhand einen Techno-Remix, der über die sozialen Medien verbreitet und millionenfach angehört wurde.
Aktuell ist der Song in den Spotify-Charts in Norwegen sogar auf Platz 1!
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