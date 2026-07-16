WM 2026
WM 2026: Argentinien gegen Spanien im Finale - wird Messi erneut zum "Messias"?
Veröffentlicht:von Christoph Gailer
ran Fußball
WM 2026: Netz lacht über Tuchel-Taktik: "BVB-Gen nach England gebracht"
Videoclip • 03:56 Min
Angeführt von Lionel Messi hat Argentinien nach imposanter Aufholjagd gegen England erneut das WM-Finale erreicht. Wird "La Pulga" mit seinem zweiten Titel endgültig unsterblich?
Auf dem Boden kniend, die Fäuste vor dem Körper geballt - so feierte Lionel Messi den erneuten Finaleinzug Argentiniens bei der WM 2026.
Der Superstar der Gauchos war beim 2:1-Sieg im Halbfinale gegen England mal wieder der entscheidende Mann. Dieses Mal wurde Messi in der Schlussphase mit zwei Vorlagen zum "Messias".
40 Jahre nach der "Hand Gottes" von Diego Maradona im WM-Viertelfinale 1986 gegen England legte Argentinien bei derselben Paarung alle Hoffnung in die Hände von Messi - und wurde mal wieder nicht enttäuscht.
Der Routinier übernahm in der Schlussphase Verantwortung, assistierte bei den Treffern von Enzo Fernandez und vor allem Lautaro Martinez perfekt.
"Diese Gruppe überrascht mich immer wieder aufs Neue", sagte Argentiniens Trainer Lionel Scaloni nach Schlusspfiff: "Es ist schwierig zu erklären. Schaut euch diese Fans an. Wir sind einzigartig, das ist keine Arroganz. Dieses Trikot gibt alles bis zum Ende, lässt alle Kräfte auf dem Platz".
Und tatsächlich musste die Scaloni-Elf in der K.o.-Phase der WM einige Male kräftemäßig bis ans Limit gehen. Im Sechzehntelfinale gegen Kap Verde (3:2) und im Viertelfinale gegen Schweiz (3:1) konnte sich Argentinien jeweils erst in der Verlängerung behaupten.
Argentinien vs. Spanien: WM-Finale der Gegensätze
Doch letztlich kämpften sich die Argentinier durch bis ins erneute WM-Finale. 2022 rangen Messi und Co. in Katar die Franzosen im Elfmeterschießen nieder, nun wartet Spanien am Sonntagabend (21:00 Uhr im kostenlosen Joyn-Livestream).
Ein Duell, das von gewissen Gegensätzen geprägt ist.
Mit Argentinien steht auf der einen Seite die offensivstärkste Mannschaft des Turniers. Die 19 Treffer von Messi und Co. bei der WM 2026 sind Rekord für ein Team bei einer Endrunde im 21. Jahrhundert.
Auf der anderen Seite: die Spanier, die mit einer unglaublichen Balance auftrumpfen und auf eine sagenhafte Defensive vertrauen können. Im gesamten Turnierverlauf kassierte der amtierende Europameister erst ein Gegentor.
Messi vs. Yamal: Generationen-Duell um den WM-Titel
Auch das von vielen Fans erhoffte Generationen-Duell ist durch Argentiniens Comeback gegen England Wirklichkeit geworden.
Der 39-jährige Messi trifft auf den erst 19-jährigen Spanier Lamine Yamal. Sie vereint trotz ihres Altersunterschieds einiges, begannen sie doch beide ihre Karrieren als Profi beim FC Barcelona und schafften es dort als verheißungsvolle "Wunderkinder" bis an die Spitze des Weltfußballs.
Ikonisch ist längst ein Bild von Yamal als Baby, bei dem er vom damals noch recht jungen Messi gebadet wird. Fast zwei Jahrzehnte nach diesem Foto stehen sich der Oldie und der Youngster nun im WM-Finale gegenüber.
Die Rollen sind dabei jedoch etwas unterschiedlich. Während Yamal sich auf seine starke Defensive verlassen kann, ein Teil einer perfekt funktionieren Mannschaft ist, werden die Hoffnungen ganz Argentinies wieder einmal auf Messi ruhen.
Aber der "Messias" kennt das ja.
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