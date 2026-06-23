WM 2026 heute live: England vs. Ghana im Free-TV, Joyn-Livestream & Liveticker - die Aufstellungen

ran Fußball WM 2026: "Hat uns gut eingestellt": Kane lobt Tuchel Videoclip • 01:48 Min Link kopieren Teilen

Schauplatz Gillette Stadium: In der Gruppe L kommt bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zum Duell zwischen England und Ghana.

+++ Update, 19:35 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++ England: Pickford - James, Konsa, Guehi, Spence - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane. Ghana: Asare - Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah - Yirenkyi, Partey, Sibo - Williams, Ayew, Semenyo.

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England vs. Ghana heute live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026? Anstoß : Dienstag, den 23. Juni 2026, 22:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 16 Uhr

Spielort : Gillette Stadium, Boston (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe L

Wer überträgt England vs. Ghana heute live im TV und Stream? Das mit Spannung erwartete WM-Duell zwischen den England und Ghana wird in Deutschland auf mehreren Kanälen zu sehen sein. Die Partie läuft live im Free-TV in der ARD sowie parallel im Pay-TV bei MagentaTV. Wenn du das Spiel lieber im Netz oder von unterwegs aus verfolgen möchtest, stehen dir verschiedene Streaming-Angebote zur Verfügung. Du kannst die Begegnung entweder kostenlos in der ARD Mediathek abrufen oder ganz bequem den kostenlosen Livestream bei Joyn nutzen, um live mitzufiebern. Auch interessant: WM 2026: Schamane will Harry Kane vom FC Bayern vor England-Spiel verfluchen

WM 2026: England vs. Ghana heute im Liveticker Mit dem ran-Liveticker zu England gegen Ghana verpasst du keine wichtige Szene des WM-Krachers. Wir versorgen dich ab dem Anpfiff um 22:00 Uhr mit minütlichen Updates, allen Toren, Platzverweisen und den spannendsten Highlights direkt aus dem Gillette Stadium. Dazu liefern wir dir blitzschnell alle Aufstellungen, Live-Statistiken und die aktuellen Entwicklungen in der Tabelle der Gruppe L. So bist du immer hautnah dabei, wenn die Tuchel-Elf um das Achtelfinal-Ticket kämpft!

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Nach Auftaktsiegen bei WM 2026: England und Ghana kämpfen um die Tabellenspitze in Gruppe L Kracher im Gillette Stadium in Miami! Am 2. Spieltag der WM-Gruppe L treffen England und Ghana heute Abend (23. Juni) um 22:00 Uhr im direkten Duell um die alleinige Tabellenführung und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale aufeinander. Beide Nationen sind mit einem Erfolgserlebnis in die Weltmeisterschaft 2026 gestartet: Während die "Three Lions" unter Thomas Tuchel einen spektakulären 4:2-Offensivsieg gegen Kroatien feierten, reichte den "Black Stars" ein Geniestreich von Mohammed Kudus für ein knappes, aber hochverdientes 1:0 gegen Panama. Nun stehen sich die beiden punktgleichen Teams im Kampf um die K.-o.-Runde gegenüber.

Ausblick auf das Sechzehntelfinale: Wer könnten mögliche Gegner in der K.-o.-Runde sein? Durch den neuen WM-Modus mit 48 Teams qualifizieren sich neben den Gruppensiegern und Gruppenzweiten auch die acht besten Gruppendritten für die neu eingeführte "Round of 32". Wer das heutige direkte Duell gewinnt und vorzeitig das Ticket für das Sechzehntelfinale bucht, kann also bereits fest für die K.-o.-Phase planen. Sollte sich England oder Ghana am Ende Platz 1 der Gruppe L sichern, wartet in der nächsten Runde ein vermeintlich dankbares Los, da es gegen einen der besten Gruppendritten aus den Gruppen E, H, I, J oder K geht. Landet man hinter dem heutigen Kontrahenten hingegen nur auf dem zweiten Rang, wird der Weg im Turnier-Baum deutlich steiniger. In diesem Fall kommt es im Sechzehntelfinale zu einem echten Kracher gegen den Zweiten der Gruppe K, wo unter anderem Hochkaräter wie Portugal und Kolumbien um das Weiterkommen kämpfen.

England vs. Ghana: Der direkte Vergleich Partie mit Seltenheitswert: Das Duell zwischen England und Ghana gab es auf Pflichtspielebene bei den Männern bisher noch nicht. Das Aufeinandertreffen in der Gruppe L der WM 2026 ist das erste Mal, dass sich beide Nationen in einem offiziellen Turnierspiel gegenüberstehen. Blickt man auf die gesamte Länderspielgeschichte, gab es bislang erst ein einziges Duell zwischen England und Ghana und das liegt schon eine ganze Weile zurück. Im März 2011 trennten sich die Teams in einem internationalen Freundschaftsspiel im Londoner Wembley-Stadion mit einem 1:1-Unentschieden. Torschützen vor über 80.000 Zuschauern waren damals Andy Carroll für England und Asamoah Gyan in der Nachspielzeit für Ghana.

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Der Austragungsort: Das Gillette Stadium Gespielt wird der WM-Kracher im Gillette Stadium in Boston/Foxborough, rund 35 Kilometer südwestlich von Boston. Das Stadion, das normalerweise die Heimat des legendären NFL-Teams New England Patriots und der MLS-Mannschaft New England Revolution ist, bietet bei der Weltmeisterschaft Platz für rund 65.000 Zuschauer. Für das Riesenturnier 2026 wurde die Arena noch einmal umfassend modernisiert und umgebaut. Neben erweiterten Hospitality-Bereichen und einer verbesserten Infrastruktur sticht vor allem die gigantische, neue High-Definition-Videowand hervor - die größte ihrer Art in einem Outdoor-Stadion in den USA. .

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

Austragungsorte: 16 Stadien

Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

Teilnehmer: 48 Nationalteams

Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde