WM 2026 - Fall Partey: Ghana zieht vor kanadisches Bundesgericht

Ghanas Regierung ist im Streit um ein verweigertes Visum für Nationalspieler Thomas Partey vor ein kanadisches Bundesgericht gezogen.

Wie der kanadische öffentlich-rechtliche Sender CBC berichtet, wurde für Dienstagmorgen (Ortszeit) eine Anhörung angesetzt, bei der Ghana eine einstweilige Verfügung erwirken will. Diese könnte es Partey ermöglichen, bereits in der Nacht zu Donnerstag (1 Uhr/MagentaTV) im WM-Spiel gegen Panama in Toronto aufzulaufen.

Partey war im Juli 2025 in London wegen mutmaßlicher Vergewaltigung und sexueller Nötigung angeklagt worden. Der Mittelfeldspieler des FC Villarreal bestreitet die Vorwürfe.

Der ghanaische Außenminister Sam Okudzeto Ablakwa kritisierte die Entscheidung Kanadas als "willkürlich und extrem unfair" und nannte Partey "einen Schlüsselspieler der ghanaischen Nationalmannschaft". Zudem habe Accra eine offizielle Protestnote an Ottawa übermittelt und eine Überprüfung der Entscheidung gefordert. Eine Reaktion des kanadischen Außenministeriums steht bislang aus.