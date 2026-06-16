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WM 2026

WM 2026: Spielt Kylian Mbappé gegen Senegal? Alle Infos zur Frankreich-Aufstellung

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

WM 2026: "Dafür brauchst du die Charaktere": Kemme über Mbappé-Ego

Videoclip • 46 Sek

Für die Équipe Tricolore steht das wegweisende erste Gruppenspiel an. Fans stellen sich vor dem Kracher gegen den Senegal vor allem eine Frage: Spielt Superstar und Kapitän Kylian Mbappé von Beginn an? ran blickt auf die aktuelle Frankreich-Aufstellung und alle News zum Stürmerstar.

Frankreich startet in das Abenteuer Weltmeisterschaft 2026! Die Mannschaft von Cheftrainer Didier Deschamps trifft in der Gruppe I im New-York-New-Jersey-Stadion auf den unbequemen Außenseiter Senegal. Doch im Vorfeld der Partie dreht sich fast alles um die Aufstellung der Franzosen und den Fitnesszustand ihres wichtigsten Spielers.

Spielt Kylian Mbappé heute gegen Senegal?

Die wichtigste Nachricht vorweg für alle Fans der Franzosen: Ja, Kylian Mbappé ist fit und es wird fest damit gerechnet, dass er gegen Senegal in der Startelf steht. Nach einer langen, intensiven Vereinssaison gab es im Vorbereitungscamp der Franzosen zwar immer wieder kleinere Belastungssteuerungen, doch pünktlich zum WM-Auftakt ist der Kapitän bei 100 Prozent. Deschamps wird auf der linken Außenbahn oder im Sturmzentrum keinesfalls auf die Urgewalt des Real-Madrid-Stars verzichten wollen.

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Aufstellung Frankreich heute: So könnten die Franzosen spielen

Didier Deschamps kann aus dem Vollen schöpfen. Nach dem internationalen Rücktritt von Hugo Lloris steht die neue Nummer Eins im Kasten felsenfest: Mike Maignan. Auch die Defensive um Abwehrchef William Saliba ist pünktlich zum Senegal-Spiel in Topform.

So könnte die voraussichtliche Startaufstellung von Frankreich heute aussehen:

  • Tor: Mike Maignan

  • Abwehr: Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández

  • Mittelfeld: Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot

  • Angriff: Ousmane Dembélé, Michael Olise, Kylian Mbappé

Mögliche Optionen von der Bank: Marcus Thuram, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery.

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