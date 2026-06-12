WM 2026
WM 2026 - Fast Wort für Wort wie Lennart Karl: Südafrikaner sorgt nach Ausfall mit Instagram-Post für Verwunderung
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Matthäus macht Lennart Karl Mut nach WM-Aus
Videoclip • 02:09 Min
Hat sich da jemand inspirieren lassen? Der südafrikanische Nationalspieler Mohau Nkota, der die WM verletzungsbedingt verpasst, veröffentlicht auf Instagram eine Botschaft, die Lennart Karls emotionalem Post verblüffend ähnelt. Die auffälligen Parallelen sorgen für Gesprächsstoff.
Die Enttäuschung bei Lennart Karl war riesig.
Nach seiner Verletzung und dem bitteren WM-Aus meldete sich das deutsche Top-Talent auf Instagram mit emotionalen Worten zu Wort. Der Bayern-Profi schrieb unter anderem, dass es "unbeschreiblich weh" tue, das größte Turnier seiner Karriere zu verpassen, versprach aber gleichzeitig: "Ich komme stärker zurück."
Nun sorgt ein nahezu identischer Instagram-Beitrag des südafrikanischen Nationalspielers Mohau Nkota für Aufsehen.
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WM 2026: Lennart Karls Post kopiert?
Auch der Südafrikaner muss die Weltmeisterschaft verletzungsbedingt verpassen. Auffällig: Nicht nur die Botschaft ähnelt jener von Karl, sondern auch zahlreiche Formulierungen wirken beinahe eins zu eins übernommen. Vom Schmerz über das verpasste Turnier über den Verweis auf die harte Arbeit für die WM bis hin zum Versprechen, stärker zurückzukehren - die Parallelen sind kaum zu übersehen.
In den sozialen Netzwerken blieb die Ähnlichkeit nicht unbemerkt. Fans verglichen die beiden Beiträge direkt miteinander und stellten die Frage, ob sich der Südafrikaner einfach bei Karl bedient habe. Entsprechende Vergleichsvideos verbreiteten sich bereits auf Instagram.
Ob es sich tatsächlich um eine wenig kreative Kopie handelt oder der Spieler bewusst Karls Worte als eine Art Hommage übernommen hat, ist allerdings unklar.
Öffentlich geäußert hat sich bislang keiner der Beteiligten zu den auffälligen Übereinstimmungen.
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