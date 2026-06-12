ran Fußball DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..." Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Der frühere Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff spricht bei ran über die deutschen Chancen bei der Weltmeisterschaft, die Titelfavoriten und das Comeback von Manuel Neuer.

Die letzte Weltmeisterschaft, die Oliver Bierhoff als Fan verfolgte, war die letzte Endrunde in den USA vor 32 Jahren. Zwei Jahre später schoss der damalige Torjäger die deutsche Nationalmannschaft zum Europameister-Titel und bestritt danach noch zwei WM-Turniere als Profi. Wiederum zwei Jahre nach seinem Rücktritt nach Platz zwei 2002 kehrte der 70-malige Nationalspieler als Sportdirektor zum DFB zurück und absolvierte in leitender Funktion weitere vier Weltmeisterschaften, ehe nach dem Vorrunden-Aus in Katar 2022 auch für Bierhoff Schluss war. Im ran-Interview blickt der 58-Jährige auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

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ran: Das ist die erste Weltmeisterschaft ohne Oliver Bierhoff in einer aktiven Rolle seit 1994. Haben Sie schon Entzugserscheinungen? Oliver Bierhoff: Das ist mir auch erst vor kurzem bewusst geworden, dass ich so viele Weltmeisterschaften in den letzten Jahrzehnten als Spieler und Funktionär erleben und mitgestalten durfte. Es ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn du Verantwortlicher bist und direkt vor Ort mitgestalten kannst, oder eben nur als Zuschauer dabei bist. Meine Vorfreude auf die WM ist trotzdem wie bei jedem Fußballfan enorm groß und auf jeden Fall werde ich sie intensiv verfolgen.

Bierhoff: Deutschland kann ins Finale kommen ran: Genau vor 20 Jahren begann das Sommermärchen der Heim-WM in Deutschland. Denken Sie aktuell öfter daran zurück und gibt es etwas, das die heutige Mannschaft aus den Erfahrungen von damals für den Erfolg mitnehmen kann? Bierhoff: Zuletzt haben wir das Jubiläum mit dem gesamten Team hinter dem Team und den Spielern in Herzogenaurach gefeiert und haben auch noch einmal durchleben dürfen, was wir alles bei der WM 2006 erreicht haben und welche Stimmung im Land war. Mein Tipp ist eher generell: Für jede Mannschaft ist es bei einer Endrunde wichtig, geschlossen zu sein, um auch Schwierigkeiten durchzustehen, die es bei jedem Turnier geben muss, und bis zum Ende an den Erfolg zu glauben. Die deutschen Mannschaften hatten immer die große Stärke, dass sie als Team aufgetreten sind und sehr konzentriert und diszipliniert ihr Ziel verfolgt haben. Auch diesmal wird es nicht leicht sein, uns zu schlagen. Wir haben auf jeden Fall genug Qualität, um bis ins Finale zu kommen - aber es gibt natürlich noch viele andere Teams mit unglaublich hoher Qualität. Auch interessant: WM 2026: Der mögliche deutsche Weg ins Finale

ran: 2006 war "die Welt zu Gast bei Freunden", in den USA kommt es einem angesichts der zahlreichen Restriktionen fast wie das genaue Gegenteil vor. Wie groß ist Ihre Sorge mit Blick auf diese WM? Bierhoff: Grundsätzlich gesprochen muss man sich natürlich bei solchen Großevents mittlerweile immer viele Gedanken um die Sicherheit der Menschen machen. Das ist das Wichtigste, dass niemandem etwas passiert. Ansonsten hoffe ich einfach, dass die Weltpolitik eher Randnotiz bei einem sportlichen Event sein wird und wir uns auf die sportlichen Leistungen auf dem Platz freuen dürfen.

ran: Wer sind Ihre Favoriten auf den WM-Titel? Bierhoff: Bei den Favoriten muss man natürlich zwangsläufig die Franzosen nennen, die eine unglaubliche Qualität haben. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sie sich nicht wie bei früheren Turnieren durch interne Streitigkeiten selbst schaden. Die Portugiesen sind sehr stark, ebenso natürlich auch wieder die Spanier und die Argentinier. Bei den Brasilianern steht noch ein großes Fragezeichen dahinter. Ansonsten gehören Deutschland und England noch zum weiteren Favoritenkreis, wenn sie als geschlossene Einheit auftreten.

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Bierhof: "Mir tut es wahnsinnig leid für Oliver Baumann" ran: Wo steht die deutsche Mannschaft im internationalen Vergleich nach zwei Jahren unter Julian Nagelsmann? Bierhoff: Die Mannschaft hat bei der EM im eigenen Lande gezeigt, zu was sie mit Begeisterung und Geschlossenheit fähig ist. Seitdem haben sich Spieler wie Havertz, Musiala und Wirtz weiterentwickelt und Julian Nagelsmann hat zusätzliche junge Spieler dazugenommen. Zudem werden erfahrene Akteure wie Goretzka, Kimmich und Sané wissen, dass es für sie die vielleicht letzte WM im besten Alter ist. Die Mannschaft ist gut eingestellt und hat eine gute interne Stimmung. Die Voraussetzungen sind also da für ein gutes und erfolgreiches Turnier. Auch wenn es Mannschaften wie Frankreich, Spanien oder Portugal gibt, die technisch und individuell an der einen oder anderen Stelle noch breiter und besser aufgestellt sind.